La OCU apunta cuál es la dosis de ibuprofeno que conviene tomar para evitar infartos

Ante una enfermedad o dolor, tendemos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que este pare cuanto antes o sea manejable, algo que en ocasiones nos lleva a saltarnos las recomendaciones de médicos y expertos, tomando una medicación que creemos que puede ayudarnos más o en dosis superiores a las necesarias. Esto es lo que pasa con el ibuprofeno en España, donde más de ocho millones de personas toman dosis diarias superiores a las recomendadas, según se aseguró en el Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, SEFAC.

El consumo de este tipo de medicamentos está tan generalizado que tendemos a olvidarnos de los riesgos que ello conlleva, pero esto no hace que sean menos reales. Respetar las dosis establecidas es esencial para evitar problemas a medio y largo plazo, y desde organizaciones profesionales, como la OCU, trabajan para recordarnos no solo las dosis adecuadas, también algunos de los males que evitamos si hacemos las cosas bien y escuchamos las recomendaciones de los profesionales sanitarios.

La dosis de ibuprofeno que conviene tomar

El ibuprofeno es uno de esos medicamentos que no puede faltar en el botiquín de casa, porque se emplea para aliviar el dolor de tipo menstrual, dental, de garganta, esguinces o torceduras, entre otras cosas. Se trata de un antiinflamatorio no esteroideo que puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en las personas que lo consumen. Idealmente, su consumo no debería superar la semana de duración.

Si bien puede encontrarse en diversos formatos -600 mg, 400 mg, 200 mg-, desde la OCU recomiendan no excederse de los 2.400 mg al día, porque esto aumentaría el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Desde la OCU recomiendan emplear la dosis eficaz más baja y durante el menor tiempo posible y además recuerdan que, «ya que el ibuprofeno a dosis elevadas aumenta el riesgo de eventos adversos de tipo aterotrombótico, se debería, al menos, igualar el precio de financiación del ibuprofeno 400 mg al del ibuprofeno 600 mg».

Qué riesgos conlleva el uso de ibuprofeno

El ibuprofeno se usa para aliviar el dolor de leve o moderado, para reducir la fiebre y aliviar dolores menores, cefaleas, dolor muscular, artritis, periodos menstruales, resfriado común, dolor de muelas y dolor de espalda. Forman parte de los medicamentos llamados AINE, que son antiinflamatorios no esteroides.

Este tipo de medicamentos pueden provocar úlceras, hemorragias o perforaciones en el esófago, el estómago o el intestino. El riesgo es mayor en personas que los toman durante mucho tiempo, tienen una edad avanzada, tienen problemas de salud, fuman o beben en grandes cantidades. También si se toman a la vez que otros medicamentos, como los anticoagulantes, entre otros.