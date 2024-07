Este es el medicamento común que no debes mezclar con los fármacos de la hipertensión

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La hipertensión arterial es un problema de salud frecuente que afecta a alrededor del 33% de la población en España, según datos de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA). Esta condición, si no se controla adecuadamente con medicamentos, puede derivar en complicaciones graves como angina de pecho, arritmias o incluso la rotura de una arteria cerebral. Aunque puede presentarse a cualquier edad, suele diagnosticarse con mayor frecuencia a partir de los 40 años, tal como advierte la Fundación Española del Corazón.

Para tratar la hipertensión, los médicos suelen prescribir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), en ocasiones combinados con diuréticos. Sin embargo, desde el año 2010, diversos estudios como Hipertensión arterial y consumo de analgésicos: claroscuros de un viejo problema han generado preocupación en la comunidad médica al sugerir que el consumo de ibuprofeno, uno de los analgésicos más utilizados, podría aumentar el riesgo de sufrir insuficiencia renal repentina en pacientes hipertensos.

El estudio Determining risk factors for triple whammy acute kidney injury confirma que la combinación de fármacos para la hipertensión con ibuprofeno incrementa hasta en un 31% el riesgo de fallo renal. No obstante, la coautora del estudio, la profesora Layton, ha matizado que no todos los pacientes corren este riesgo.

El principal motivo por el que algunos pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal es el uso de diuréticos como parte del tratamiento antihipertensivo, ya que estos fármacos hacen que el cuerpo retenga menos líquidos y, en combinación con un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) como el ibuprofeno, «aumenta significativamente el riesgo de lesión renal aguda», según informan los investigadores.

Riesgos del ibuprofeno sin receta médica

El hecho de que el ibuprofeno pueda adquirirse sin receta (400 mg o menos) en cualquier farmacia hace que el riesgo sea aún mayor para quienes están tomando medicamentos para la hipertensión. Por ello, es fundamental informar a los pacientes sobre los peligros de combinar estos fármacos y aconsejarles que opten por otros analgésicos.

Síntomas de alerta y recomendaciones

Aunque el porcentaje de riesgo de insuficiencia renal al combinar ibuprofeno con fármacos antihipertensivos sea del 31%, los expertos destacan que es lo suficientemente elevado como para no ignorarlo.

Según el Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos, los pacientes que toman medicamentos para la hipertensión y consumen ibuprofeno pueden presentar síntomas como hinchazón en las piernas, dolor de cabeza, disminución de la producción de orina, rigidez en las articulaciones y fatiga extrema. Ante la aparición de estos signos, es recomendable buscar atención médica de inmediato.

En definitiva, el ibuprofeno, a pesar de ser un medicamento de uso común, puede representar un riesgo significativo para la salud renal de las personas que toman fármacos para tratar la hipertensión arterial, especialmente si estos incluyen diuréticos. Por lo tanto, es crucial que los pacientes hipertensos eviten el consumo de ibuprofeno y opten por alternativas más seguras, como el paracetamol, siempre bajo la supervisión de un profesional médico.

Asimismo, es responsabilidad de los profesionales sanitarios informar adecuadamente a sus pacientes sobre los riesgos de combinar ciertos medicamentos y estar atentos a posibles síntomas de insuficiencia renal para actuar de manera oportuna y prevenir complicaciones graves.