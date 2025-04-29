Mireia Molina Plana recoge la cesta de Caprabo y Diari Més

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mireia Molina Plana recogió esta semana la cesta de productos Caprabo que sortea Diari Més quincenalmente. Así pues, Marina ya tiene en sus manos los productos de alimentación y cura personal que se incluyen en la cesta.

El ganador ha conseguido la cesta después de participar en el sorteo que se realiza dos veces al mes desde la web www.diarimes.com. Actualmente, está en marcha un nuevo sorteo, el ganador del cual se dará a conocer el próximo 9 de mayo.