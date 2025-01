Royal Escola de Formació inicia els cursos 100% subvencionats per a persones en situació d’atur

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El 2025, la formació ocupacional serà essencial per adaptar-se a un mercat laboral en evolució constant, reforçant la resiliència davant els canvis econòmics i millorant l’encaix entre les necessitats empresarials i les capacitats dels treballadors.

Royal Escola de Formació ofereix certificats professionals que acrediten les competències necessàries per exercir una activitat laboral segons les exigències actuals. Estan orientats principalment a persones aturades, amb places limitades per a treballadors.

En l’àmbit esportiu, l’alumnat de Royal Escola de Formació pot convertir-se en tècnic de fitness i d’activitats dirigides o socorrista. Tots els certificats professionals donen accés directe al ROPEC.

Però l’oferta és més àmplia: des de convertir-se en cuiner professional, fins a obtenir el certificat oficial d’anglès de Cambridge, passant pel sector del comerç i la pastisseria. En modalitat teleformativa, les persones treballadores tenen l’oportunitat de convertir-se en docents per a la formació professional per a l’ocupació.

Royal Escola de Formació també ofereix programes formatius adaptats per a persones amb diversitat funcional, afavorint la seva adaptació a entorns socials.

Tots els cursos estan 100% subvencionats pel SOC amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, del SEPE i del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya. Invertir en formació és essencial per impulsar tant el creixement personal com el desenvolupament social i econòmic.