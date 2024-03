Contxi Joan: «La diversitat d’anunciants, amb grans empreses, però també petit comerç, ens referma com a plataforma publicitària d’èxit»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

Diari Més celebra 20 anys. Quina valoració fa d’aquestes dues dècades?

Han estat uns anys de feina molt intensa per a aixecar i fer créixer un projecte comunicatiu únic. I tots els esforços han donat els seus fruits, perquè, des de fa ja uns anys, podem dir que som un mitjà de comunicació plenament consolidat i de referència al territori, amb una gran acceptació, tant per part dels lectors, com de les institucions i empreses.

Des de l’àmbit estrictament publicitari, com valora aquesta trajectòria?

El més important és que ens hem sabut guanyar la confiança d’empreses i institucions, que saben que tenen en Diari Més un excel·lent aparador per a arribar al seu públic objectiu més proper. Comptar amb aquesta confiança és un orgull per a l’equip d’aquesta casa i un motor per a continuar endavant. I és especialment important perquè tenim una gran diversitat d’anunciants. Grans empreses i institucions, però també pimes i comerç. I justament la varietat de perfils dels nostres anunciants ens valida i ens referma com a plataforma publicitària d’èxit.

Quins són els punts forts?

En primer lloc, el volum d’exemplars que distribuïm cada dia, que són uns 25.000. Al territori, no hi ha cap altre diari que tingui una tirada com la nostra. I, de fet, som el tercer diari amb més tirada de tota Catalunya, per darrere de La Vanguardia i El Periódico, amb la diferència que ells tenen presència al conjunt del territori català i nosaltres únicament a una vintena de municipis. Molt vinculat amb la tirada, un segon punt fort és la capil·laritat. Comptem amb més de 500 punts de distribució, de manera que tothom té a prop un expositor on poder agafar un exemplar. Això permet tenir lectors amb perfils diversos: des de gent de mitjana edat, a joves que encara estan estudiant passant per gent gran. El punt que tenen tots en comú és el seu interès per conèixer bé allò que està passant al territori. I aquest compromís dels nostres lectors és fonamental per als nostres anunciants. Ara bé, res d’això funcionaria si no oferíssim un producte informatiu de confiança. La qualitat del nostre periodisme és clau.

Com han impactat els canvis en l’àmbit informatiu i de disseny en el seu departament?

De manera molt positiva. Els clients es mostren contents i satisfets amb el nou disseny. Valoren que tingui un aspecte més modern. Així mateix, el replantejament d’algunes seccions, com la Contra, ha agradat i són cada vegada més els anunciants que demanen aparèixer-hi.

Què ha de fer algú que vulgui anunciar-se?

Primer, posar-se en contacte amb nosaltres, sigui per telèfon al 977 21 11 54 o per correu a publicitat@mestarragona.com o bé visitant-nos a les nostres oficines de Tarragona. En funció de la zona on s’ubiqui el seu negoci, el derivem a la comercial de zona, que serà qui, en primer lloc, escoltarà el client, per saber quines són les seves necessitats i objectius. A partir d’aquí, l’informarà i assessorarà sobre els diversos productes publicitaris que tenim i que encaixen amb la seva idea i amb el seu pressupost. Si hi ha entesa i el client accepta anunciar-se amb nosaltres, ja passem al següent pas, que és elaborar la creativitat publicitària, en cas que no disposi de materials previs o d’una agència o dissenyador que treballi per a ell. A la vegada, es planifiquen les sortides i finalment es publica l’anunci i es fa seguiment per assegurar-nos que tot surt correctament.

Parli’m del seu equip.

La vocació de servei i atenció al client crec que és el que millor defineix, tant a la María Molleda com a la María José Ferré. Són unes excel·lents professionals, molt compromeses amb el projecte comunicatiu que és Diari Més. A més, ambdues gaudeixen de plena confiança dels seus clients i això és fonamental a l’hora de fidelitzar-los.

Més enllà de les campanyes publicitàries, tenen un calendari editorial amb moltes edicions especials.

Efectivament, aquesta mena de publicacions, en les quals tractem amb profunditat temàtiques concretes, són un gran aparador per a empreses i institucions per a poder explicar amb més detall iniciatives destacades que estan promovent. Tenim un calendari molt complet, que engloba àmbits diversos que van des del món de l’empresa i els sectors emergents, a la cultura, la formació o el turisme, cosa que ens permet que tots els nostres clients trobin aquella edició especial on sentin que encaixen.

Per acabar, quins són els reptes que afronta l’àrea comercial de Diari Més?

D’una banda, continuar fidelitzant els nostres clients. De l’altra, continuar creixent, amb nous anunciants, per a refermar el nostre lideratge com el mitjà de referència, tant des d’un punt de vista informatiu com publicitari.