Col·legi Santa Teresa de Jesús, on educar és cuidar
L'acompanyament i desenvolupament dels alumnes al centre de la seva vocació
Quan una família busca escola, pot començar preguntant pels projectes o les metodologies. Amb tot, la pregunta real és possiblement una altra, més íntima: si el nostre fill o filla estarà bé, si tindrà tranquil·litat, se sentirà escoltat/da, gaudirà de respecte, si trobarà el seu lloc...
Hi ha escoles que, a més a més de resultats, ofereixen quelcom més difícil d’explicar, un espai on els infants i adolescents són vistos com a persones, amb una mirada integral. On cada infant arriba amb la seva història, amb el seu ritme i amb la seva manera única d’entendre el món, i on tot això és tingut en compte.
Aprendre només és possible quan hi ha confiança, quan l’error no fa por i quan algú acompanya sense pressa, escolta sense jutjar i sosté fins i tot quan les coses no surten bé. Aquesta cura quotidiana, sovint invisible, és el que permet que el coneixement arreli de veritat.
En un moment en què es parla molt d’innovació, hi ha una innovació essencial que no passa de moda: posar l’infant i l’adolescent al centre. Adaptar-se als seus ritmes, fomentar el pensament crític, obrir espais per preguntar, crear i comprendre. Educar no és accelerar, sinó donar sentit.
Triar escola és triar com volem que els nostres fills i filles visquin una part decisiva de la seva infància i, a la vegada, obtinguin uns resultats que els permetin decidir quin futur volen. En aquest sentit, la millor escola és aquella on els fills i filles poden créixer amb seguretat, curiositat i alegria. Un lloc on aprendre i que els hi permeti adquirir coneixements i sentir-se acompanyats/des mentre descobreixen el món.
És des d’aquesta mirada que el Col·legi Santa Teresa, situat a la Rambla Nova de Tarragona, entén l’educació. Un centre que posa la cura, l’acompanyament i el desenvolupament integral dels alumnes al centre de la seva vocació, que no és altre que la d’educar amb sentit.