Dos jóvenes catalanes ayudan con su startup a solucionar la falta de conductores en Tarragona

La falta de camioneros de tráiler y rígido ya es un problema muy serio para las empresas de transportes de la provincia de Tarragona. A esta situación, que se repite en toda Europa, en Tarragona se le suma el factor del Puerto, que tiene un tráfico enorme de mercancías, muchas vinculades a la industria química y petroquímica.

Para hacerse una idea de lo que supone en el día a día, según la Autoritat Portuària de Tarragona, el 95% de las mercancías que salen del puerto por vía terrestre lo hacen en camión. Esto aumenta aún más que en otras zonas la necesidad urgente de conductores C+E con ADR, un perfil que cada vez más escaso.

Sobre la falta de conductores, la FEAT (Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona) insiste en que el reto no es solo “tapar huecos”, sino asegurar el relevo generacional: la edad media de los conductores supera los 50 años, y eso reduce cada vez más la disponibilidad de profesionales cualificados.

El Diari Més ya alertaba de esta situación en 2024, y el problema no ha hecho más que intensificarse desde entonces. Se están intentando impulsar medidas, pero por ahora avanzan demasiado lentas o no son suficientemente eficaces: las empresas necesitan conductores ya.

Una pequeña startup catalana que ayuda a encontrar camioneros en Tarragona y alrededores



Para ayudar a las empresas que sufren la falta de conductores, dos jóvenes catalanes emprendedores, Nizar Gaabour y Olga Perxés, fundaron Easiploy, un servicio de selección de personal 100% especializado en perfiles de transporte y logística. En poco tiempo, la empresa ya ha ayudado a incorporar conductores de tráiler y rígido, además de administrativos de tráfico y mozos de almacén en empresas de transporte de Cataluña y del resto de España. Ahora, con el foco puesto en Tarragona y su área de influencia, Easiploy quiere ayudar a las empresas de la provincia a encontrar a buenos profesionales.

“Hoy está muy de moda hablar de IA y de automatizarlo todo, pero en el día a día no sirve mucho, porque la mayoría de conductores no lo usa para buscar trabajo. Por eso en Easiploy hemos hecho justo lo contrario: no somos un portal de ofertas, sino un servicio personalizado para cada empresa y cada candidato. Después de haberlo probado de muchas maneras, vimos que las plataformas generalistas (InfoJobs, LinkedIn, Indeed…) no suelen funcionar suficientemente para las vacantes de conductores y agentes de tráfico. Nosotros apostamos por el trato humano, y cada vez más camioneros nos contactan porque confían en nosotros y nos piden que les guiemos hacia buenas empresas”, explica Nizar Gaabour, cofundador de Easiploy.

Easiploy

Com funciona el servei d’Easiploy?

Las empresas interesadas solicitan una reunión desde la web en donde se explicará qué perfiles necesitan. Después de la reunión, Easiploy hace el trabajo de campo: busca conductores en la zona, entrevista a los interesados y selecciona a los que mejor encajan. En pocos días, la empresa recibe los currículums de los candidatos que pasan su filtro para la entrevista final con la empresa.

Todos los perfiles que se presentan tienen el DNI o NIE, carnés en regla, experiencia trabajando en España, y viven cerca de la base. En la mayoría de casos presentan los primeros candidatos en una semana o menos. Easiploy trabaja a éxito: la empresa solo paga si contrata, con tres meses de garantía de sustitución.

“Encontrar conductores no es tan difícil como se suele decir. Lo que hace falta es dedicarle mucho tiempo, explicarles bien cada vacante, escucharlos y no tener miedo de decir que no cuando se detectan malas actitudes. Muchas empresas, ante la falta de personal, acaban contratando personas que no encajan al 100% o que muestran poca profesionalidad, y eso es un grave error”, añade Olga Perxés, CEO de la startup catalana.

Encontrar buenos conductores es un trabajo a jornada completa



Aunque desde fuera parezca sencillo, coordinar las necesidades de las empresas con las expectativas de los conductores es una tarea muy compleja. El equipo de Easiploy coincide que encontrar buenos candidatos requiere dedicación, paciencia, conocimiento y, sobre todo, tiempo que muchas veces las empresas no tienen.

Al final, no es que no haya personal, es que cuesta encontrarlo y encajarlo bien. Encontrar a la persona adecuada lleva tiempo. Y cuando las empresas no tienen ese tiempo, contar con un servicio especializado puede evitar rotación, incidencias y el desgaste de “probar suerte” una y otra vez.