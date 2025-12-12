En col·laboració amb Royal Escola de Formació
Royal Escola de Formació adapta els seus cursos a la nova ordenació de la Formació Professional
Ofereix cursos esportius, de cuina i restauració, comerç, idiomes i docència
Aquest any, la formació ocupacional es transforma per adaptar-se als canvis normatius publicats al BOE, en línia amb la Llei orgànica 3/2022 i els Reials decrets 658/2024 i 659/2023. La nova ordenació crea un sistema progressiu amb graus de formació (A, B, C, D i E), que permet configurar itineraris adaptats a les necessitats i expectatives de cada alumne, des de microformacions fins a cursos d’especialització, amb acreditació i titulació oficial.
En aquesta convocatòria, l’oferta està centrada en graus C (antics Certificats Professionals) i graus B, que corresponen a parts dels graus C, permetent adquirir competències parcials i preparar-se per completar la formació completa. La formació en empresa s’incorpora en règim dual dins de cada mòdul professional, garantint que l’alumnat adquireixi competències pràctiques i coneixements en prevenció de riscos laborals abans d’iniciar l’activitat professional.
Royal Escola de Formació manté la seva oferta 100% subvencionada pel SOC, adreçada principalment a persones en situació d’atur, amb places limitades per a treballadors.
En l’àmbit esportiu, l’alumnat pot obtenir titulacions de tècnic de fitness, ioga, activitats dirigides i socorrisme, amb accés directe al ROPEC. També s’ofereixen cursos de cuina, restauració, comerç, idiomes i docència, així com graus C adaptats per a persones amb diversitat funcional.
Invertir en formació és avui més essencial que mai. La nova normativa permet dissenyar itineraris adaptats a cada persona, mentre Royal Escola de Formació garanteix una experiència pedagògica de qualitat, amb competències acreditables i aplicables al mercat laboral actual.