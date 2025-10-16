Licor guardonat
La firma xinesa WuLiangYe porta fins a Tarragona el seu tradicional licor baijiu
El gegant del centenari licor xinès rep un dels guardons de sostenibilitat de la Fundació Europea de Gestió de Qualitat
El WuLiangYe és el licor de baijiu –un destil·lat d’alta graduació alcohòlica– més destacat de la Xina. Fet a base de cinc cereals: sorgo, arròs, arròs glutinós, blat i blat de moro, té una història d’almenys 650 anys. La seva rellevància és tan notable que avui és un dels símbols culturals xinesos més destacats, al costat de la seda, el te, la ceràmica, les arts marcials i la cal·ligrafia.
La marca, propietat del Grup WuLiangYe –una empresa estatal xinesa– va aconseguir vendes per 138.000 milions de dòlars l’any 2020 i es troba entre les 500 marques més importants del món, arribant a ser el 2022 una de les 50 marques més valuoses de licors en el món.
Actualment, l’empresa compta amb més de 40.000 empleats i exporta els seus productes a més de 100 països. Reconeguda per la seva excel·lència en gestió i rendiment sostenible, WuLiangYe ha rebut múltiples guardons nacionals i internacionals, incloent-hi distincions de l’EFQM pel seu lideratge en sostenibilitat i excel·lència empresarial.
Coincidint amb el lliurament d’un dels guardons de qualitat i sostenibilitat que la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM) lliurarà al grup aquest dijous al Caixabank Tarraco Arena, la firma ha volgut acostar la cultura i els valors ‘baijiu’ a distribuïdors, clients i experts del sector a Tarragona.
L’acte ha comptat amb la presència de part de l’equip directiu de WuLiangYe, com ara el director del seu centre de Formació i Consulta, Huang Shaobing, o la seva enginyera en cap, Yang Yunxia. En tots dos casos, els directius del gegant xinès dels licors han destacat la importància de la tradició i la sostenibilitat per tal de mantenir el seu compromís amb la filosofia He·Mei (armonia i bellesa) que segueix el grup.
El valor del ‘terroir’
En aquest sentit, durant una taula rodona posterior a la presentació, en la qual han partipat la mateixa Yang Yunxia, a més de la gerent de zona industrial Cobo Calleja (Madrid), Montserrat Jiménez, –un polígon amb una important presència d’empreses xineses–; l’enòloga i directora tècnica de Celler Mastinell, Mery Nieto; i la professora del departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV, Míriam Lampreave; totes elles han destacat el valor de la sostenibilitat i el respecte per a l’entorn quan es treballa amb productes amb arrelament a la terra i tradició com són els vins, els licors o els productes alimentaris.
Així, Yunxia ha remarcat que «no n’hi ha prou amb seguir les normes de seguretat alimentària», remarcant que «cal transmetre la qualitat dels nostres processos per transmetre la tradició dels nostres productes». Per la seva banda, Montserrat Jiménez, que té una dilatada experiència en la gestió d’espais industrials i la sostenibilitat, ha defensat l’esforç continuat que es realitza a Cobo Calleja per fer una logística més sostenible i per reduir el seu impacte en l’entorn».
Durant el seu torn, Míriam Lampreave ha mostrat la seva sorpresa per la feina de WuLiangYe a l’hora de preservar la tradició i l’essència de la terra i dels seus licors. «És important veure com apliquen la tecnologia per a mantenir la tradició i l’essència dels seus productes, i també com mantenen el ‘terroir’ original, que resulta clau per als productes del nostre sector i per a preservar la seva essència».
Finalment, Mery Nieto ha volgut elogiar la feina que fa el grup en la defensa de l’essència dels productes que neixen de la terra. «Tenir un ‘terroir’ és un avantatge competitiu i cal defensar-lo. No és només un eslògan, és una forma de vida i de treballar i és tenir respecte a la terra».
El grup WuLiangYe té una producció anual mitjana de 100.000 tones de licor baijiu cru fermentat. Té la factoria més gran del món per a fermentació de gra i posseeix els cellers d’envelliment més antics que existeixen a tot el món, en ús des de 1368, durant l’època de la dinastia Ming.
Aquest equilibri entre herència i modernitat ha posicionat a WuLiangYe com un símbol d’excel·lència xinesa en el sector global de les begudes espirituoses. Per tot això, la Unesco i la FAO van declarar que les condicions úniques de clima, sòl, recursos hídrics i vegetació que existeixen en la zona de Yibin, la ciutat més important a la ribera del riu Yangtze, es defineix com la regió més adequada per a la producció de baijiu d’alta qualitat en el món.
L’acte d’aquest dimecres a Tarragona no només és una presentació del producte més selecte de WuLiangYe aprofitant el lliurament dels premis de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM), sinó també una activitat destinada a obrir nous mercats i arribar a nous clients en el sector europeu dels licors de qualitat.