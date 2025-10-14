En col·laboració amb el Consorcio de Compensación de Seguros
Documentació imprescindible per reclamar els danys per pluja al Consorcio de Compensación de Seguros
Reclamacions al Consorcio: L’ABC de la documentació per garantir la indemnització
Arran de les fortes pluges dels últims dies que s’han produït al sud de la província, i davant d’un possible sinistre cobert pel Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) (https://www.consorseguros.es), la preparació de la documentació és un factor crític per a la correcta tramitació i obtenció de la indemnització. La manca d’un sol document pot endarrerir o complicar el procés.
El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de la província de Tarragona recorda a tots els afectats la documentació indispensable, que es divideix en requisits generals i específics segons el tipus de dany.
Documentació BÀSICA i general per a qualsevol reclamació, sempre i quan es tingui contractada una assegurança d’auto, llar, comerç, etc.
Independentment de si es tracta de danys a vehicles, llar o personals, s’ha de disposar de tres documents fonamentals:
-Full de comunicació dels danys soferts
https://www.consorseguros.es/ambitos-de-actividad/seguros-de-riesgos-extraordinarios/solicitud-de-indemnizacion
-Fotocòpia del D.N.I. del titular (i si escau, del perceptor).
-Certificat de titularitat bancària amb antiguitat inferior a 3 mesos.
Requisits Específics per Tipus de Dany:
–Tipus de Reclamació: Documentació Específica Clau
–Vehicles (Cotxes, Motos, Furgonetes, etc.): Fitxa tècnica i Permís de circulació (obtenibles via app miDGT). Fotografies del vehicle, si pot ser, o geolocalització anterior al sinistre, si pot ser.
–Llar / Comerç / Negoci / Indústria: Còpia de la pòlissa. Fotos/Vídeos estat actual. Inventari aproximat amb valoració dels béns danyats. Acreditació de titularitat (escriptures o contracte de lloguer). En cas de robatori/pillatge, denúncia interposada.
Es recorda la importància de guardar tiquets o sol·licitar factures en cas de compres d’emergència i/o primera necessitat, i de comprovar l’existència de clàusules de beneficiari a les pòlisses de llars, comerços i negocis. Per a totes aquelles persones que no disposin de la documentació o necessitin orientació experta per a tramitar la reclamació correctament, el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de la província de Tarragona, com a Corporació de Dret Públic, reitera el seu compromís d’assistència.
Punts de Contacte per a Assistència:
Correu electrònic:
gerencia@cmatgna.cat
Telèfon: 601 927 274
Els mediadors col·legiats estan a la vostra disposició per a assegurar la gestió eficient i la correcta indemnització.