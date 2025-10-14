Diari Més
En col·laboració amb el Consorcio de Compensación de Seguros

Documentació imprescindible per reclamar els danys per pluja al Consorcio de Compensación de Seguros

Reclamacions al Consorcio: L’ABC de la documentació per garantir la indemnització

Conseqüències de les pluges torrencials al Montsià.

Redacció

Arran de les fortes pluges dels últims dies que s’han produït al sud de la província, i davant d’un possible sinistre cobert pel Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) (https://www.consorseguros.es), la preparació de la documentació és un factor crític per a la correcta tramitació i obtenció de la indemnització. La manca d’un sol document pot endarrerir o complicar el procés.

El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de la província de Tarragona recorda a tots els afectats la documentació indispensable, que es divideix en requisits generals i específics segons el tipus de dany.

Documentació BÀSICA i general per a qualsevol reclamació, sempre i quan es tingui contractada una assegurança d’auto, llar, comerç, etc.

Independentment de si es tracta de danys a vehicles, llar o personals, s’ha de disposar de tres documents fonamentals:

-Full de comunicació dels danys soferts

https://www.consorseguros.es/ambitos-de-actividad/seguros-de-riesgos-extraordinarios/solicitud-de-indemnizacion

-Fotocòpia del D.N.I. del titular (i si escau, del perceptor).

-Certificat de titularitat bancària amb antiguitat inferior a 3 mesos.

Requisits Específics per Tipus de Dany:

–Tipus de Reclamació: Documentació Específica Clau

–Vehicles (Cotxes, Motos, Furgonetes, etc.): Fitxa tècnica i Permís de circulació (obtenibles via app miDGT). Fotografies del vehicle, si pot ser, o geolocalització anterior al sinistre, si pot ser.

–Llar / Comerç / Negoci / Indústria: Còpia de la pòlissa. Fotos/Vídeos estat actual. Inventari aproximat amb valoració dels béns danyats. Acreditació de titularitat (escriptures o contracte de lloguer). En cas de robatori/pillatge, denúncia interposada.

Es recorda la importància de guardar tiquets o sol·licitar factures en cas de compres d’emergència i/o primera necessitat, i de comprovar l’existència de clàusules de beneficiari a les pòlisses de llars, comerços i negocis. Per a totes aquelles persones que no disposin de la documentació o necessitin orientació experta per a tramitar la reclamació correctament, el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de la província de Tarragona, com a Corporació de Dret Públic, reitera el seu compromís d’assistència.

Punts de Contacte per a Assistència:

Correu electrònic:

gerencia@cmatgna.cat

Telèfon: 601 927 274

Els mediadors col·legiats estan a la vostra disposició per a assegurar la gestió eficient i la correcta indemnització.

