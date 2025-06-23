Patrocinat
Vibra, l’app que posa la cultura al teu abast
L’aplicació de la Generalitat de Catalunya t’ofereix una àmplia varietat d’experiències culturals segons els teus interessos
L’oferta cultural a Catalunya és tan diversa que sovint costa trobar propostes de manera ràpida i personalitzada. Una bona opció és Vibra, una aplicació que et proposa plans per fer arreu del territori segons els teus interessos culturals.
Impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Vibra et permet accedir a la cultura de tot el territori de manera fàcil, ràpida i gratuïta. La pots descarregar tant per a Android com per a IOS.
Actualment, Vibra mostra més de 1.500 experiències culturals actualitzades diàriament. Cada usuari pot decidir registrar-s'hi o no, tot i que fer-ho és l’opció més recomanable per tal de treure el màxim profit a l’aplicació. Així, només indicant la zona -Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona- i els àmbits culturals que prefereixes, Vibra et farà una tria personalitzada de propostes.
Concerts, teatre, exposicions, cinema, literatura... des de les grans ciutats fins als nuclis més petits de Catalunya, abastant tot el territori. A més d’escollir la zona de preferència inicial, de fet, l’aplicació també permet activar la geolocalització per tal de recomanar-te aquelles opcions que tinguis més a prop en tot moment.
I si, a banda de recomanacions, prefereixes deixar-te endur per la pròpia curiositat, ho pots fer navegant pel mapa de Catalunya, que compta amb més de 5.000 equipaments culturals registrats. Una de les línies de treball de la Generalitat és, precisament, la col·laboració amb entitats i equipaments públics i privats per tal de fomentar i afavorir la difusió de les seves activitats culturals. Vibra es consolida així com un dels canals de difusió cultural de què disposa la Generalitat per tal de fer arribar la cultura a tothom i contribuir a reforçar el teixit cultural català.
Amb l’ull posat a la ciutadania, Vibra cerca generar interacció i crear comunitat. D’entre totes les propostes, podràs marcar com a preferides les que més t’interessin i compartir-les amb altres persones. Si vols saber quines experiències estan tenint més èxit entre la comunitat, Vibra et mostra un llistat actualitzat de les activitats més populars del moment.
A banda de les recomanacions personalitzades, Vibra ofereix a tots els usuaris una sèrie d’activitats classificades per temàtiques segons el volum o rellevància en cada moment. Tot i que la majoria d'experiències són presencials, també hi ha una selecció d’activitats virtuals que pots gaudir sense haver de desplaçar-te. A més a més, Vibra també obre un espai per al joc, i et convida a repassar les tradicions catalanes de manera dinàmica i didàctica. Si no et vols perdre res, activa les notificacions i estigues al dia de les novetats principals.
I doncs, què fas aquesta setmana? I durant l'estiu? Descarrega Vibra i troba tot allò que busques a l’instant.
L'aplicació Vibra està cofinançada pel Programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2021-2027.