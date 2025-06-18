“El asesoramiento de Kit Consulting nos ayudó a identificar lo que realmente necesitábamos y a dejar atrás una metodología obsoleta”

Publicado por DIARI MÉS Creado: Actualizado:

Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionado por Red.es, para la contratación de servicios de asesoramiento digital especializado y personalizado para pymes de entre 10 y menos de 250 empleados. Con un presupuesto de 300 millones de euros, está financiado por la Unión Europea a través de los fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Kit Consulting además, cuenta con la Cámara de España como entidad colaboradora.

El plazo de solicitud ya está cerrado, finalizó el pasado 31 de marzo, pero ha tenido muy buena acogida. Hasta la fecha se han concedido más de 17.400 ayudas de este programa lo que equivale a más de 243 millones de euros.

En un entorno cada vez más conectado, incluso el mundo del fútbol vive su propia transformación digital. Así lo entiende el CD Arenteiro, un club que ha sabido ver en la tecnología una herramienta estratégica para crecer, consolidar su marca y acercarse a su afición.

“Actualmente todos hemos normalizado el soporte digital para cualquier medio de comunicación. Creo que la experiencia de usuario que estamos ofreciendo desde el club es adecuada e idónea para nuestra marca”, afirma Uxío da Pena, director general del CD Arenteiro.

Del diagnóstico a la transformación

El punto de partida fue revelador: “A través de las reuniones que mantuvimos con la empresa que nos gestionó la implantación de la web, nos dimos cuenta de que era fundamental hacer un cambio de rumbo”, recuerda Uxío. De ahí surgió la decisión de recurrir a Kit Consulting para realizar un pequeño análisis en el que ver las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que les permitiera entender qué necesitaban realmente y qué podían dejar atrás.

La elección del servicio de asesoramiento en ventas digitales no fue casual: “Nos lo aconsejaron encarecidamente y no perdíamos nada. Fue una experiencia sorprendente, no esperábamos nutrirnos tanto de ella”. El resultado fue una hoja de ruta clara y acciones concretas para transformar la estructura del club.

Digitalizar para profesionalizar

Antes del proceso, el club apenas contaba con una web obsoleta. Ahora, el panorama ha cambiado radicalmente. “Contamos con todos los soportes digitalizados. Todos los avances que hemos realizado este año han sido encaminados para profesionalizar una estructura de trabajo y coordinarla de forma instantánea”, explica el director general.

Uno de los mayores logros ha sido la incorporación de soporte digital en todas las funciones del club: desde la captación de futbolistas hasta el seguimiento de la cantera, pasando por el ticketing y la venta de productos online, que ha sido el avance más valorado por la afición. “Anteriormente no teníamos la costumbre de volcar toda la documentación en plataformas digitales y teníamos una metodología de trabajo obsoleta”, reconoce.

Un proceso fácil y sin barreras

Desde el primer paso, la experiencia fue sencilla y ágil. “Solicitar la ayuda fue sencillísimo, claro y prácticamente instantáneo”, destaca Uxío. Y la figura del asesor digital fue clave: “Fueron los encargados de presentarnos esta posibilidad y tuvieron un papel del 100% en la definición e implementación de mejoras”.

El impacto ya es visible, especialmente en la venta online, aunque el club no se detiene ahí: “Queremos que el club sea 100% digital”.

"Queremos que el club sea 100% digital"

Además, Red.es ha seguido innovando. Primero puso en marcha una solicitud “cero papeles” y ahora con Kit Consulting da un paso más y ha puesto en marcha un innovador sistema basado en inteligencia artificial generativa y modelos de deep learning, que acelera el análisis de las justificaciones y mejora la trazabilidad. Esto permite reducir el tiempo de revisión de una justificación de 5 horas a solo 90 minutos por expediente.

Un antes y un después

Si no hubieran participado en Kit Consulting, probablemente no habrían explorado alternativas similares.

Para el CD Arenteiro, Kit Consulting, cuyo programa ha estado dirigido a pequeñas y medianas empresas de 10 a menos de 250 personas en plantilla, ha sido mucho más que una ayuda: ha sido el inicio de una nueva etapa, con dirección, propósito y visión de futuro.

Si quiere obtener más información puede consultar la página www.acelerapyme.es, en los teléfonos 900 223 322 (Si eres pyme solicitante), 900 903 595 (Si eres Asesor Digital) o en el formulario habilitado aquí.