Prova de sirenes de risc químic a Tarragona i Terres de l’Ebre el 29 de maig amb avisos al mòbil
El Govern convoca la població a practicar el confinament en 14 municipis. S’activaran 55 sirenes i s’enviaran missatges ES-Alert
Protecció Civil farà una prova d’activació de sirenes de risc químic a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre el pròxim 29 de maig a les 16 hores. En l’exercici s’activaran 55 sirenes, 52 del PLASEQTA (Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona), i tres més ubicades a Flix i Tortosa. A més, la població de les zones afectades rebrà dos missatges ES-Alert als telèfons mòbils: un per iniciar l’exercici de confinament i un altre per donar-lo per finalitzat. Es calcula que la prova pot arribar a una població de més de 200.000 persones.
A diferència d’altres exercicis, en aquesta ocasió es convida expressament la població de la zona de Tarragona a practicar el confinament. L’objectiu de la Generalitat de Catalunya és que la ciutadania conegui el so de les sirenes, es familiaritzi amb les alertes mòbils i posi en pràctica el consell d’autoprotecció que cal seguir en cas real d’accident químic, és a dir, confinar-se.
Quina àrea afectarà?
En total, participen en aquesta prova catorze municipis, dels quals dotze es troben dins el PLASEQTA. Aquests són Constantí, la Canonja, els Garidells, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Reus, Salou, Tarragona, Vilallonga del Camp i Vila-seca. En aquestes poblacions es demanarà a la ciutadania que practiqui el confinament seguint les instruccions d’autoprotecció. A Flix i a Tortosa s’activaran les sirenes, però no es demana de forma específica el confinament.
Com actuar si vius a la zona del simulacre?
Si resideixes en una de les àrees afectades, el pròxim dijous, 29 de maig, a les 16 hores, sentiràs les sirenes de la prova i rebràs una alerta al mòbil. Això no implica una emergència real, però és important saber com reaccionar.
En primer lloc, cal refugiar-se a casa, o si estàs al carrer entrar a l’edifici més proper i aplicar les mesures d’autoprotecció. Protecció civil recorda a la ciutadania que s’han de tancar portes i finestres, aturar la ventilació exterior o l’aire condicionat, i no sortir al carrer fins a rebre el senyal de fi d’alerta. Com diuen els cartells de la campanya informativa: QUEDA’T A DINS!
Un cop finalitzat l’exercici, podràs fer-ne una valoració en aquesta enquesta, publicada pel Departament d’Interior i Seguretat Pública.
Com sonen les sirenes?
El so de confinament té un to oscil·lant, similar al d’una ambulància, i dura tres minuts amb tres cicles d’un minut separats per cinc segons. El so de fi de l’emergència és més agut i constant, amb una durada de 30 segons. Pots escoltar com sonaran les sirenes des del teu dispositiu en aquest enllaç.
Campanya informativa
L'exercici d'emergència química previst per aquesta setmana s’ha preparat amb una intensa campanya informativa i de sensibilització prèvia. En total, s’han realitzat 36 xerrades adreçades a col·lectius diversos com escolars, persones grans, treballadors del sector industrial i hoteler, així com membres de les forces de seguretat.
També s’han distribuït 1.600 cartells i 21.000 fullets informatius a la zona de Tarragona, un centenar de cartells i fullets a les Terres de l’Ebre, en col·laboració amb els 14 ajuntaments implicats. Els centres escolars, residències i centres de dia participaran activament en l’exercici, i tot el personal està format per garantir la seguretat dels infants i les persones vulnerables en cas d’emergència real.
Protecció Civil recorda que aquesta prova és essencial per reforçar la preparació de la ciutadania davant qualsevol eventualitat química.
4 de juny, a Barcelona
Aquesta serà la segona prova de sirenes que es farà aquest any a Catalunya. La primera es va fer dimecres, 21 de maig, als sectors químics de la Tordera, la Catalunya Central i l'Aran. També hi haurà una tercera prova, el 4 de juny, al Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès.