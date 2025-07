La Carpa Màgica porta tota la diversió i la il·lusió del món del circ al complex comercial les Gavarres

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La gran carpa blanca climatitzada situada al complex comercial les Gavarres (al costat del concessionari Renault) permet gaudir fins al pròxim 11 de maig d’un dels espectacles de circ més esperats de casa nostra. Es tracta del muntatge que la companyia Rossi Show Time presenta sota el títol la Carpa Màgica, un espectacle de circ ple de màgia i diversió per a tota la família on els més menuts podran gaudir dels números més fantàstics i, també, dels seus personatges de conte preferits.

La Carpa Màgica és un show pensat per gaudir de l’autèntic esperit circense amb alguns dels artistes més destacats del món en cada una de les seves especialitats, reunits per oferir-vos una celebració familiar inoblidable.

L’espectacle ofereix la possibilitat de cantar i ballar amb els personatges dels contes infantils, a més de gaudir d’un escenari on el talent i la màgia es fusionaran per crear un espectacle únic. Artistes de renom internacional sorprendran tothom amb les seves habilitats, en un esdeveniment que busca no només entretenir, sinó també reconèixer el millor de l’art del circ en l’àmbit mundial.

Es tracta d’una oportunitat de viure una experiència inoblidable a preus especials adquirint les entrades a través del web www.viscaelcirc.cat, on trobareu una àmplia varietat d’horaris, sessions i preus. I si es compra l’entrada amb antelació, obtindràs un descompte especial.

La Carpa Màgica compagina les seves actuacions amb un espectacle únic, apte només per als més agosarats, i que es pot veure en horaris especials al mateix complex de les Gavarres, es tracta del Circo del Miedo, una experiència terrorífica per a la qual també pots comprar entrades a través de la mateixa pàgina web.