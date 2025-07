Publicado por DIARI MÉS Creado: Actualizado:

La plataforma de finançament participatiu Fundeen, ofereix als veïns de tota la comarca d'Urgell, Conca de Barberà, així com els municipis de Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra i Granyena de Segarra (pertanyents tots dos a la comarca de Segarra) i el municipi de Fulleda (comarca de Garrigues) per les seves condicions de limítrofes, la possibilitat d'adquirir participacions en aquest nou projecte d'energia, obtenint així un rendiment econòmic resultant de l'aposta per la sostenibilitat.

Concretament es tracta de “Sant Roc", amb número d'expedient FUE-2024-03651236, projecte del promotor Desenvolupaments Renovables RPG8, S.L., que consisteix en la creació d'una instal·lació híbrida d'una producció anual de 127.507 MWh.

Els veïns de la zona tindran l'oportunitat d'adquirir de manera prioritària participacions en el projecte, tal com estableix l'art. 9 bis del Decret llei 24/2021 d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades de la Generalitat de Catalunya. Així, els inversors d'aquesta comarca, amb 46 municipis elegibles i amb una població total elegible de 59.924 persones que superen la majoria d'edat, podran participar prioritàriament en aquest projecte que suposa una inversió total de 7.941.640 €.

Un estudi previ per a analitzar la capacitat d'inversió local

Fundeen ha estat l'encarregada de realitzar un estudi per a analitzar la capacitat d'inversió local amb l'objectiu d'ajudar al dimensionament de l'oferta de finançament local que RP Global pretén oferir als habitants dels municipis, donant compliment al que s'estableix en el Decret llei 24/2021 d'acceleració del desenvolupament de les energies renovables distribuïdes i participades de la Generalitat de Catalunya.

Els interessats a invertir en aquests projectes poden fer-ho a través de la mateixa plataforma de Fundeen. L'entitat compta amb l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i està adherida als Principis d'Inversió Responsable de l'ONU. Un dels pilars de la seva missió és afavorir la transició energètica en obtenir energia de fonts renovables, alhora que suposa un impuls socioeconòmic de la regió fomentant la formació i l'ocupació local.

Una aposta per reduir l'impacte ambiental del municipi

El projecte compta amb una potència de 48,22 MW + 1,502 MW BESS, i una producció anual de 127.507 MWh, evitant l'emissió anual de 35.688 tones de CO₂. Els veïns interessats podran finançar fins a un 20% del parc, o cosa que és el mateix, 7.941.640 € mitjançant un préstec de tipus subordinat amb durada màxima de 15 anys, on les aportacions van des d'un mínim de 500€ a un màxim de 794.164€ per inversor, a un tipus d'interès variable que s'estima en l'EURÍBOR 6M +4,5%-5,5%. Aquesta oferta estarà oberta fins a obtenir l'autorització administrativa prèvia o aconseguir el 20% del finançament local.

Amb l'objectiu que totes les persones i institucions locals puguin conèixer totes les dades de primera mà, s'ha organitzat una presentació oberta a tot el públic que tindrà lloc en Cafè del Sindicat, situat en C. *Sant Isidre, 1 (Ciutadilla), el 12 d'abril a les 18:00h.

Per a formar part d'aquests projectes o obtenir més informació, es pot accedir fàcilment a la web de Fundeen –fundeen.com–, es pot descarregar l'aplicació o es pot sol·licitar a través del correu hola@fundeen.com o telefonant al número 911 23 88 77.