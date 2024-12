El Govern autoritza subvencions per 60 M€ en el marc dels Fons de Transició Nuclear

Publicado por DIARI MÉS Verificado por Creado: Actualizado:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat la concessió de subvencions directes als municipis que opten als Fons de Transició Nuclear per un import total de més de 60 milions d’euros (60.470.882 euros) corresponents a la distribució dels imports del Fons de Transició Nuclear de 2023 per a 75 municipis. A banda d’aquests imports, pròximament es faran efectius altres 7,4 milions d’euros corresponents als expedients de 21 municipis on els projectes han sofert alguna reformulació realitzada pels municipis durant el mes d’octubre que han afectat a la distribució inicial prevista de destí dels fons entre despesa corrent i inversió realitzada el 2023.

Per tal de facilitar l’adaptació i execució total dels projectes presentats pels 96 municipis vinculats als Fons de Transició Nuclear, en la nova resolució prevista també es durà a terme una nova ampliació del termini del període subvencionable fins a l’estiu de 2026.

Amb aquests recursos s’impulsaran un total de 433 actuacions que crearan 91 noves activitats econòmiques i 215 llocs de treball a les zones afectades pel tancament de les centrals nuclears. Així mateix, es posaran en marxa 415 accions de transició energètica i s’elaboraran 25 estudis.

Altres línies d’ajuts

Aquest 2024 també s’ha donat suport a les empreses a través dels ajuts del Fons de Transició Nuclear gestionats per ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball. En concret, s’han destinat al voltant de 26 milions d’euros que han beneficiat a 76 empreses en tres línies d’ajuts: iniciatives de reforç de la competitivitat, noves oportunitats de negoci i alt impacte.

El Govern també té previst activar una línia d’ajuts pròpia destinada a empreses ubicades al territori del Fons de Transició Nuclear. Aquesta nova línia es dissenyarà conjuntament amb la Secretaria Tècnica del Fons i amb els agents econòmics i socials i, entre les actuacions que es podran subvencionar, hi ha projectes de noves inversions, de generació de llocs de treball, de digitalització, d’estalvi i transició energètica i de reindustrialització.

El Fons de Transició Nuclear

El Fons de Transició Nuclear té per objectiu impulsar i diversificar l’economia de les zones afectades pel tancament de les centrals nuclears a Catalunya. Es va crear l’any 2020, amb la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que grava amb un 50% els seus ingressos relacionats amb les activitats de producció, emmagatzematge i transformació d'energia elèctrica d'origen nuclear.

Es calcula que la clausura de dues centrals nuclears d’Ascó i la de Vandellòs comportarà la desaparició d’una mitjana de 3.000 llocs de treball directes, tot incidint directament en el teixit productiu dels municipis 96 municipis del Priorat, el Baix Camp, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, les Garrigues i el Segrià.

Ajut al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre El Govern també ha aprovat concedir una subvenció directa de 4 milions d’euros al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) per desenvolupar les següents actuacions: un pla per impulsar la reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre i l’ Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat, que consisteix en l’ampliació de la xarxa de carregadors públics incorporant 52 noves estacions de càrrega ràpida (50 kW o més) a les actuals 64 estacions (22 kW o més).

COPATE es va crear amb la voluntat de donar continuïtat i consolidar les accions que els Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre han desenvolupat per dotar de contingut i de dimensió econòmica i tècnica suficient les competències locals en matèria ambiental. Entre els seus eixos principals d’actuació està l'agència d'energia —que se centra en l'estalvi, l'eficiència energètica i l'impuls d'energies renovables en les instal·lacions de titularitat pública— i l'àrea d'entorn natural i territori —que fa activitats i projectes vinculats a la gestió i protecció del medi natural i de l'entorn rural.