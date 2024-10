Repsol: més de 10 anys al costat del fet casteller

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La plaça del Castell de Torredembarra i la Tarraco Arena Plaça tornen a acollir aquest 2024 el Concurs de Castells. L’espectacle casteller més gran del món torna a reunir milers de castellers que, durant tres jornades, busquen oferir les seves millors construccions. Es tracta, sens dubte, de l’esdeveniment que més i millor projecta els castells arreu del mon i, una vegada més, Repsol torna a ser al costat de l’organització com a patrocinador principal.

Aquesta aposta no és aïllada ni casual. Fa més d’una dècada que, des del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, existeix un compromís ferm amb el fet casteller com un dels principals eixos de cooperació amb l’entorn. El patrocini del Concurs és, de ben segur, la més mediàtica i visible d’aquestes múltiples accions, però al llarg dels anys s’han anat desenvolupant i en molts casos consolidant moltes altres.

Aquest vincle entre Repsol i els castells es remunta a l’any 2012, quan la companyia va subscriure el seu primer conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). Un acord que s’ha anat prolongant i que justament aquest octubre s’ha renovat per 13è any consecutiu. A més, en aquesta ocasió el nou acord s’ha subscrit per tres anys (2024, 2025 i 2026), de manera que quan venci aquest termini, a finals del 2026, la relació entre el Complex Industrial de Repsol i la CCCC haurà estat vigent durant 15 exercicis.

El suport de Repsol aquesta vegada farà possible un projecte molt específic, ambiciós i alineat amb el full de ruta de transformació del Complex Industrial: la digitalització de l’Enciclopèdia Castellera, que passarà a estar disponible en obert i serà consultable en línia a la pàgina web de la CCCC.

Aquest procés de digitalització dels vuit volums de l’Enciclopèdia es treballarà per fases: es començarà aquest 2024 pels primers quatre volums de l’Enciclopèdia, i els altres dos anys es passaran a digitalitzar els quatre volums restants, a raó de dos volums per any.

Un vincle estratègic

La vinculació de Repsol amb el Concurs o amb la Coordinadora no és casual ni arbitrària: molts dels valors que representen els castells són també els valors de Repsol: el treball en equip, el rigor o el compromís, sense els quals no serien possibles els èxits de les colles castelleres, són també cabdals en el dia a dia i en el funcionament del Complex Industrial de Tarragona. A més, existeix una vinculació geogràfica indissoluble: el Complex es troba al bell mig del Camp de Tarragona, el territori a on van néixer els castells.

Per tots aquests motius, és natural que la companyia, fa anys, decidís apostar per donar suport a aquesta activitat que, des del 2010, és considerada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. I per això les vies de col·laboració han anat molt més enllà del suport al Concurs o a la CCCC.

Un dels àmbits en els quals, dins del món casteller, Repsol ha apostat fortament, és el de la difusió i la divulgació. De fet, encaminar el conveni d’enguany amb la CCCC a la digitalització de l’Enciclopèdia per fer-la accessible online és una acció clarament emmarcada en aqueta ambició divulgativa.

Però cal recordar que, abans, Repsol ja ha estat el principal patrocinador privat de l’Enciclopèdia com a tal, que tot just s’ha completat aquest 2024 amb la presentació, aquest octubre, del vuitè i darrer volum.

A més, al llarg dels anys des del Complex Industrial s’ha donat suport també a altres publicacions com el llibre ‘Els castells no són de princeses’, de Mireia Comas, al projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, a la pàgina web castells.photo, o a l’espai educatiu dins del Museu Casteller de Catalunya, a Valls.

L’any 2018, el Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona va acollir una exposició única, ‘Els castells a la ciutat de Tarragona’. La mostra radiografiava la història castellera de la ciutat, així com el present de les seves quatre colles. Una exposició que també va comptar amb la col·laboració de Repsol.

Igual com les pròpies colles de la ciutat, que històricament han comptat amb el suport de la companyia a través de diferents convenis que es van renovant. Tant les quatre colles tarragonines ‘tradicionals’ (Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau), com també la colla universitària (Pataquers de la URV).

La llista, doncs, és llarga, i de ben segur que continuarà creixent en el futur, perquè els motius pels quals Repsol ha apostat històricament pel món casteller continuen ben vigents: segueixen representant uns valors amb els quals la companyia s’identifica, i segueixen sent una activitat genuïna del territori a on està ubicat el Complex Industrial. Un orgull per al Camp de Tarragona i la seva gent i, com a part integrada i compromesa amb el territori, un gran orgull també per a Repsol.