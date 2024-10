Immersió total en la història tardoromana aquest cap de setmana a Centcelles

Publicado por DIARI MÉS Verificado por Creado: Actualizado:

De monument a campament militar. El Conjunt romà de Centcelles, a Constantí, serà l’escenari aquest cap de setmana del primer festival de reconstrucció històrica dedicat a l’època tardoromana, impulsat conjuntament pel MNAT i l’associació Septimani Seniores. Ho farà reunint un centenar de reconstructors històrics que permetran als visitants viatjar en el temps fins al segle V.

L’etapa final de l’Imperi Romà va ser el moment en què es va alçar el Conjunt romà de Centcelles, monument declarat Patrimoni de la Humanitat l’any 2000. Aquest cap de setmana, l’espai retornarà a inicis del segle V amb Centcelles. Festival tardoromà, el primer festival de reconstrucció històrica dedicat a l’època tardoromana que s’organitza a la península.

Dissabte 12 i diumenge 13 tot l’entorn de Centcelles es transformarà en un campament militar, recreat d’acord amb les darreres investigacions històriques i arqueològiques. Allà hi trobarem set grups de reconstrucció històrica vinguts de diferents punts d’Espanya.

El festival és una iniciativa conjunta del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) i l’associació de reconstrucció històrica Septimani Seniores, i inclourà diferents propostes d’activitats per apropar-se al patrimoni d’una forma diferent a l’habitual.

L’associació Septimani Seniores coorganitza amb el MNAT el festival de reconstrucció històrica dedicat a l’època tardoromanaMNAT / Tania Sala

Dues grans recreacions

L’eix de les dues jornades de festival serà un gran espectacle de reconstrucció històrica en què prendran part prop d’un centenar de persones. Dividit en dues parts (dissabte a les 11.30 h i diumenge a les 11 h), les representacions permetran als visitants traslladar-se fins a la Hispània d’inicis del segle V, amb escenes com l’arribada dels bàrbars, la vida quotidiana al camp o una gran batalla entre l’exèrcit imperial i el bàrbar.

El públic també podrà experimentar tota una immersió en la història passejant pel campament, que se situarà a l’esplanada que rodeja el Conjunt romà de Centcelles i que es podrà visitar durant tot l’horari del festival (dissabte de 10 a 18 h i diumenge de 10 a 14 h). Però la millor forma de respondre tots els enigmes sobre la vida dels soldats en època tardoromana serà amb les visites guiades personalitzades, en què el públic podrà parlar directament amb els recreadors i saciar la seva curiositat sobre l’època romana.

Detall d’un espectacle de reconstrucció històrica al Conjunt romà de Centcelles, a Constantí.MNAT / Tania Sala

Patrimoni i realitat virtual

El Conjunt romà de Centcelles també oferirà durant aquest cap de setmana l’oportunitat de completar la visita d’una forma força original. A la sala de la cúpula, on es conserven les restes d’un gran mosaic excepcional, els visitants es podran col·locar unes ulleres virtuals que els faran enlairar-se fins a pocs centímetres del sostre. D’aquesta forma, podran veure amb detall totes les escenes representades a la cúpula i el detall de les tessel·les i la decoració pictòrica a través del model 3D del monument.

Centcelles. Festival tardoromà també vol facilitar que els assistents puguin gaudir d’un dia complet a Centcelles. Per tant, hi haurà servei de menjar i begudes a l’entorn del conjunt, així com places d’aparcament gratuïtes a pocs metres del recinte.

Prop d’un centenar de reconstructors participaran en les dues representacions centrals previstes.MNAT/Tania Sala

Venda anticipada d’entrades

Per gaudir de totes les activitats, en qualsevol dels dos dies, caldrà comprar una entrada de quatre euros que donarà dret a l’entrada tant dissabte com diumenge. Es poden reservar de forma anticipada a la web del MNAT i també els dies 12 i 13 d’octubre a la recepció del Conjunt romà de Centcelles.

Centcelles.Festival tardoromà compta també amb la col·laboració de l’Ajuntament de Constantí i la participació de sis grups de reconstrucció: Medievalis (Barcelona), Hereus de la Història (Barcelona), Ab Urbe Condita (Madrid), Brunneis Iumentis (Barcelona), Cohors Prima Celtiberorum (Cantàbria) i Gens Baetica (Màlaga), a més dels coorganitzadors Septimani Seniores (Tarragona).

Programa de Centcelles. Festival tardoromà

DISSABTE 12 D’OCTUBRE (De 10 a 18 h)

Campament tardoromà: de 10 a 18 h

Enlaira’t a la cúpula (Activitat amb ulleres 3D): de 10 a 14 h i de 15 a 18 h

Espectacle de reconstrucció històrica Sublevats, bàrbars i revoltes: 11.30 h

Visites comentades al campament tardoromà: de 16 a 17.30 h

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE (De 10 a 14h )

Campament tardoromà: de 10 a 14 h

Enlaira’t a la cúpula (Activitat amb ulleres 3D): de 10 a 14 h

Espectacle de reconstrucció històrica El retorn de Roma: 11 h

Imatge d’una representació de reconstrucció històrica al Conjunt romà de CentcellesMNAT / Jordi Play