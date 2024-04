Els veïns de la comarca de l’Alt Camp podran invertir en el projecte solar ‘Les Clotes’

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Tarragona, [29/04/2024]. Els veïns de la comarca de l’Alt Camp tindran l'oportunitat d'invertir de manera prioritària en el projecte solar de ‘Les Clotes’, amb número d'expedient FUE-2021-01878053 una planta fotovoltaica promoguda per Forestalia, SPV ENERGIA INAGOTABLE DEL PROYECTO LES CLOTES, S.L., anterior denominació social (ENERGÍAS RENOVABLES DE GLADIATEUR 26, S.L.), que s’ubicarà en els municipis del Pla de Santa María, Vila-rodona, Valls i Alió.

El projecte solar que sumarà 30,00 MW, es troba en fase de desenvolupament amb inici previst de la construcció per al primer trimestre de 2026. La planta fotovoltaica, que suposa una inversió total de 19.096.867€, no sols impedirà l'emissió a l'atmosfera de més de 13.561 tones de CO2 anuals, sinó que apostarà pel desenvolupament socioeconòmic de la comarca i el seu entorn. En total, els residents podran finançar fins a un 20% del parc, o el que és el mateix, 2.864.530€ mitjançant un préstec de tipus subordinat amb una durada màxima de 15 anys, on les aportacions van des d'un mínim de 500 euros fins a un màxim de 286.453€ per inversor, a un tipus d'interès variable que s'estima en EURIBOR més 3,00%-4,00%. Aquesta oferta estarà oberta fins a obtenir l'autorització administrativa prèvia o aconseguir el 20% del finançament local.

El projecte té 25 municipis elegibles, conformat per la comarca de l’Alt Camp i els municipis de Montblanc i el Montmell, on tots els ciutadans i empreses residents, tindran la prioritat de participació en l'oferta d'inversió local.

Els interessats podran conèixer els detalls del projecte en la presentació prevista per al 7 de maig a les 19.30h a la Biblioteca Municipal de Vila-rodona. En aquest acte s'informarà sobre els aspectes més importants del projecte així com la forma d'inversió i es respondran les preguntes que puguin sorgir.

Per a formar part d'aquest projecte o obtenir més informació es podrà fer fàcilment a través de Fundeen, plataforma de finançament participatiu regulat per la CNMV, a través de la web fundeen.com, descarregant l'aplicació o a través del correu hola@fundeen.com o del telèfon 911 23 88 77.