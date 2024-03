Enforteix o reinventa el teu negoci amb el programa ‘Consolida’t’

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha obert una nova edició del “Consolida’t”, el programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya. Amb un pressupost de més d’un milió d’euros, el programa ofereix de manera gratuïta assessorament personalitzat i formació a persones treballadores autònomes en aspectes clau de la gestió del seu negoci o projecte professional.

El “Consolida’t” està finançat pel Departament d’Empresa i Treball i hi col·laboren universitats, col·legis professionals i associacions professionals del treball autònom a Catalunya. A més, enguany, per primera vegada, també hi participen administracions locals, de manera que el programa s’amplia i es desplega pel territori amb l’objectiu d’arribar a un major nombre de persones treballadores autònomes.

Què ofereix el programa “Consolida’t”?

En concret, les persones participants en el programa rebran fins a 13 hores d’assessorament personalitzat, tant en línia com presencial, per a la reorientació, la potenciació i la cerca de noves oportunitats de negoci.

“Consolida’t” també inclou píndoles formatives, segons les necessitats del negoci, en aspectes com orientació al mercat i vendes; màrqueting; control econòmic, financer i pressupostari; internacionalització; innovació, patents, millora i qualitat; legislació especialitzada; tecnologies de la informació i la comunicació; organització de sistemes de producció; economia verda, i igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral.

Qui hi pot participar?

Les persones beneficiàries del programa poden ser les persones treballadores autònomes, pròpiament dites; les persones treballadores autònomes econòmicament dependents; les persones treballadores autònomes societàries sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada (amb menys de quatre persones contractades o una facturació inferior a 500.000 euros); les persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte empresarial, i les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Per participar en el “Consolida’t” 2024, només cal posar-se en contacte amb alguna d’aquestes entitats i administracions locals col·laboradores:

Ajuntament de Reus

Associació Multisectorial d’Autònoms de la província de Lleida

Aula Empresarial de Catalunya

Baix Ebre Innova (Consell Comarcal del Baix Ebre)

Col·legi d’Economistes de Catalunya

Col·legi Oficial de Químics de Catalunya

Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya)

Consell Comarcal de la Selva

Fundació Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona)

Fundació EMI Manresa

Fundació Parc de Recerca Universitat Autònoma de Barcelona

Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya

Fundació Universitària Martí l’Humà

Grameimpuls (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Ajuntament de Badalona)

Organització d’Autònoms de Catalunya (AUTCAT)

PIMEC Autònoms

Universitat de Girona

El “Consolida’t” es va posar en marxa l’any 2014 i només l’any passat es van beneficiar de les sessions de formació i assessorament del programa gairebé 600 persones treballadores per compte propi. Més informació al web del Departament d’Empresa i Treball.

Aquest programa és finançat amb fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social.

Més de 34 milions d’euros en programes de suport al treball autònom

A banda del programa “Consolida’t”, l’any 2023 el Departament d’Empresa i Treball va destinar 33,1 milions d’euros a subvencions directes a treballadors i treballadores per compte propi a través de dos programes: l’ajut per al foment de l’autoocupació de persones joves entre 18 i 29 anys (18,6 milions) i l’ajut “TU+1” per a la contractació d’una persona treballadora assalariada (14,5 milions).

En total, i afegint la inversió del programa “Consolida’t”, el suport al treball autònom s’eleva a 34,1 milions d’euros.