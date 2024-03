Comencen les obres per a connectar l’Espluga de Francolí amb la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El municipi de l’Espluga de Francolí ha iniciat les obres que han de permetre acabar amb els problemes de subministrament a causa de l’esgotament dels recursos subterranis que pateix des de fa mesos. L’actuació consistirà a construir un ramal de 4,5 km de longitud amb una canonada que portarà aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) des del dipòsit de Montblanc, punt d’origen del projecte, fins al dipòsit municipal existent de l’Espluga de Francolí.

També es millorarà i renovarà la xarxa d’abastament d’aigua en baixa a diverses zones del municipi. D’aquesta manera, l’Espluga no dependrà exclusivament de les reserves subterrànies i podrà posar punt final als actuals problemes, que s’han vist agreujats per la sequera que afecta tot el país i que obliguen el municipi a fer talls de subministrament i abastir-se amb camions cisterna.

L’ACA ha aportat un ajut d’1,2 M€, mentre que la Diputació de Tarragona es farà càrrec d’una inversió de 445.000 € per a materialitzar les obres

Aquest ajut s’emmarca en les subvencions atorgades per l’ACA per a millorar l’abastament en alta dels municipis, amb l’objectiu d’incrementar la garantia i habilitar noves captacions i conduccions. Entre 2016 i 2023 s’han convocat i resolt set línies d’ajuts d’aquesta tipologia amb una dotació total de 140 M€. En el mateix període també s’han atorgat dues línies d’ajuts destinades a la millora de les xarxes d’abastament supramunicipals (17 M€) i quatre convocatòries en el mateix període per a la redacció dels plans directors d’aigua i la instal·lació de comptadors, destinant conjuntament prop de 4 milions d’euros.

Aquest és un projecte molt esperat a l’Espluga, sobretot després de més d’un any i mig de restriccions d’aigua, talls i el subministrament obligat amb camions cisterna. La connexió amb el Consorci d’Aigües de Tarragona serà un reforç per als aqüífers que fins ara han abastit al poble. L’aigua de l’Ebre es destinarà a la indústria, però en situacions de sequera com l’actual també abastirà les llars.

Enllestit el segon semestre de 2024

Els treballs tenen un cost d’1,6 M€, 1,2 dels quals aportats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i els 445.000 euros restants provindran de la Diputació de Tarragona. La previsió és que aquests treballs puguin estar enllestits el segon semestre de 2024.

A banda de la subvenció que permetrà la connexió de l’Espluga a la xarxa de subministrament del CAT, l’ACA ha donat suport al municipi en els últims anys, assumint el cofinançament del transport d’aigua amb camions cisterna amb un total de 223.000 euros.

La Diputació també hi ha contribuït amb 40.000 € en el marc dels ajuts destinats a restablir béns i serveis dels municipis afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals.

Per la seva part, la Diputació de Tarragona redactarà, mitjançant els seus serveis tècnics, un projecte executiu de millora de les canalitzacions d'aigua potable i de sanejament al dipòsit de la Cometa i un altre projecte per a la recuperació del dipòsit vell de Sant Miquel i per a la construcció d’una canonada amb recorregut des d’aquest dipòsit fins al ramal que enllaça el nucli urbà amb una zona industrial.