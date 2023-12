Assaboreix Nadal amb una bona taula i els caves de Castell d’Or

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El grup Castell d’Or, guanyador del reconegut premi al Millor Celler dels Premis Vinari 2023, emergeix com a referent en l’art de l’elaboració del cava. Aquesta fusió de cellers cooperatius catalans ha aconseguit nou medalles en aquesta darrera edició dels guardons. Juntament amb el Restaurant Portal 22 de Valls ens fan una proposta per les festes. Una experiència deliciosa on les bombolles són les protagonistes

Tàrtar de Tonyina amb Alvocat i Cava Cabaret Brut Nature Imperial Reserva

La tonyina fresca és la protagonista d’aquest plat: una combinació de cítrics i herbes aromàtiques, decorada amb un toc d’oli d’oliva verge extra i alvocat. Una explosió de sabors que marida a la perfecció amb la frescor i l’acidesa del Cava Cabaret Brut Nature Imperial Reserva, una elegant combinació de fruita verda i cremosa textura, amb un intens postgust mineral.

Llamàntol amb wok de verdures i Cava Castell d’Or Brut Reserva Imperial

El llamàntol es fusiona amb les textures i aromes crocants d’un wok de verdures fresques i llagostins. L’equilibri entre el toc salat del marisc i els sabors vegetals es complementa amb el Cava Castell d’Or Brut Reserva Imperial. Pertany a la categoria de Cava de Guarda Superior, i passa més de 24 mesos a l’ampolla adquirint una deliciosa complexitat aromàtica.

Bikini de Cua de Bou amb Kimchi i Cava Castell d’Or Brut Orgànic

La salsa kimchi és emblemàtica de la cuina coreana i té un punt picant que contrasta a la perfecció amb el Cava Brut Orgànic de Castell d’Or, un cava ecològic i que compta amb més de 14 mesos de criança. Les bombolles refrescants del cava equilibren el picant del kimchi, creant un contrast harmònic que ressalta la complexitat dels sabors d’aquest plat.

Cheesecake amb gelat de dolç de llet i pinya i Cava Brut Castell d’Or

El Cava Castell d’Or Brut, amb notes cítriques i refrescants, fusiona a la perfecció amb la cremositat de la tarta i la dolçor del gelat de dolç de llet i pinya. Les seves bombolles netegen el paladar, preparant-lo per a cada nova mossegada i realçant l’exquisidesa d’aquestes postres. Un maridatge que eleva els sentits i culmina la degustació amb elegància i frescor.