Abono de precio reducido para la línea especial de bus Reus-Barcelona por las obras en el Garraf

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los usuarios de la línea especial de autobús Reus-Barcelona, que se ha habilitado mientras duren las obras de los túneles ferroviarios del Garraf, tendrán un abono a precio reducido. Se trata de un título unipersonal (T-PAT) de diez viajes, que costará 40 euros.

Esta tarjeta T-PAT se podrá adquirir a partir de este sábado y será válida durante 120 días o hasta que acaben estos trabajos de mejora en la línea R-2 Sur de Rodalies. Los abonos se podrán comprar directamente arriba del autobús. Se podrán con tarjeta de crédito o pagar en efectivo. En este caso se recomienda facilitar el importe exacto al conductor, siempre que sea posible.