COMSA obtiene un beneficio neto de 10,1 millones en el 2025, un 33% más que en el ejercicio anterior

COMSA obtuvo un beneficio neto de 10,1 millones de euros en el 2025, un 33% más que en el ejercicio anterior, según ha informado este miércoles en una rueda de prensa. La constructora, creada en Reus y de origen familiar, este año celebra su 135.º aniversario. Además cerró el año con una facturación de 1.007 millones de euros, un 2% más que en el 2024. Tiene una plantilla de 6.294 personas, cifra que ha incrementado un 33% en el último año.

Por áreas de negocio, la Construcción registró una facturación de 609 millones, ingeniería industrial de 224 millones, mantenimiento y servicios de 140, y la empresa especializada en material rodando ferroviario, GMF, de 45 millones, incluyendo 10 millones para el propio grupo. La cartera de negocio se sitúa en unos 2.149 millones, que garantizan un nivel de actividad equivalente laso próximos dos años.

COMSA ha participado en la construcción de todas las líneas de alta velocidad en España y en la ejecución de más de 300 kilómetros de redes metropolitanas en ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Lisboa, Dublín o Sao Paulo.

COMSA es por ejemplo la encargada del nuevo acceso ferroviario a la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona, o la prolongación de la autovía del Baix Llobregat, el Hall Cero de Feria de Barcelona o el Hospital Joan XXIII en Tarragona.

La compañía también tiene presencia internacional, y el año pasado facturó 109 millones de euros en el extranjero, especialmente en México, Portugal, Francia, Suiza y Colombia.

Por otra parte, durante el 2025, COMSA hizo su primera operación como empresa ferroviaria, después de obtener la licencia el año anterior. Con eso, la empresa puede ofrecer «más eficiencia, rapidez e independencia en los trasladados de maquinaria propia».

Durante el periodo 2026-2030, COMSA prevé una inversión superior a los 50 millones de euros para renovar maquinaria especializada del parque ferroviario.