El ciclo Primavera en el Cementerio de Reus tratará sobre cultura y patrimonio

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La cuarta edición del ciclo Primavera en el Cementerio, que se celebrará entre los meses de marzo y junio, organiza un total de cuatro actividades, aparte de las tradicionales visitas diurnas al Cementerio General de Reus. Esta propuesta cultural tiene como objetivo año tras año acercar el espacio del cementerio como un entorno natural y cultural a la ciudadanía, pero también acercar el concepto de la muerte con una voluntad pedagógica y para romper tabúes. «Más allá de la atención individual que prestamos a cada una de las familias cuando se produce la pérdida de una persona amada, queremos cumplir con esta tarea social y comunitaria de ayudar a la ciudadanía», afirma la consejera delegada de Funecamp, Montserrat Flores.

Los actos empezarán con la exposición La mort, digna i il·lustrada, que se podrá visitar entre los días 24 y 29 en el cementerio. Esta reúne ilustraciones de artistas jóvenes que expresan su visión sobre el concepto de la muerte a través del arte, organizada desde la Associació Dret a Morir Dignament (DMD-Cat). El día 26 de marzo se llevará a cabo una presentación oficial de la muestra, junto con un coloquio y una visita guiada a cargo de la presidenta de la entidad, Cristina Vallès. También habrá espacio para actividades del ámbito cultural y patrimonial como la presentación del libro Catalunya: 50 cementiris emblemàtics, a cargo del autor, el periodista Joan Valls Bassa, el 6 de abril.

Con respecto a actividades relacionadas con el entorno natural del Cementerio, el 14 de mayo será el turno del educador y naturalista Màrius Domingo, que ofrecerá una charla sobre los pájaros que hay en el cementerio. A continuación, para la reflexión histórica el 2 de junio se celebrará la charla Els morts de la guerra al Cementeri de Reus: des de l'estiu de 1936 fins a l'ocupació franquista, que irá a cargo del periodista y escritor Toni Orensanz y el historiador Josep Munté. Finalmente, nuevamente el ciclo se complementará con las visitas guiadas al Cementerio General con el fin de conocer su historia, arquitectura y personajes. Estas se llevarán a cabo los domingos 29 de marzo, 26 de abril, 31 de mayo y 21 de junio a partir de las 11 horas. Todas las actividades tienen aforo limitado y requieren inscripción previa a través de la página web www.funecamp.cat.

«Los cementerios son espacios de memoria que se tienen que tratar con respeto, pero nunca tenemos que perder esta mirada pedagógica y cultural en este espacio que como ciudad nos sentimos muy orgullosos», apunta a Flores. El año pasado el ciclo fue galardonado con el segundo premio como Mejor Actividad de Puertas Abiertas del 9.º Concurso Cementerios de España 2025, organizado por la Revista Adiós.