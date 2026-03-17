Eurecat Reus incorpora una tecnología pionera para analizar proteínas con más rapidez y precisión

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El centro tecnológico Eurecat en Reus ha dado un paso adelante en el ámbito de la investigación biomédica con la incorporación de una nueva tecnología avanzada que permite analizar simultáneamente hasta 92 proteínas en muestras biológicas. Este nuevo equipamiento acelera notablemente la obtención de resultados y mejora la precisión de los estudios, con aplicaciones directas en sectores como la salud, la biotecnología, la nutrición y la alimentación.

La tecnología, conocida como Olink®, facilita a empresas y centros de investigación el acceso a análisis proteicos de alta calidad a partir de muestras muy reducidas. Según el investigador de la Unidad de Nutrición y Salud, Manuel Garcia, este sistema permite obtener resultados más completos, fiables y rentables, con utilidad en campos como la inmunología, la oncología o la neurología.

En el ámbito sanitario, esta herramienta permite identificar proteínas con potencial valor como biomarcadores, asociadas a varias enfermedades o estados patológicos. Eso facilita el estudio de procesos inflamatorios, la expresión de marcadores tumorales y el análisis de patologías neurodegenerativas, cardiovasculares o metabólicas. Además, también posibilita comparar muestras biológicas en diferentes condiciones, como exposiciones a agentes tóxicos.

El sistema, desarrollado por Thermo Scientific, permite identificar y cuantificar un amplio abanico de proteínas en cuestión de horas mediante una técnica que combina anticuerpos y secuencias de ADN. Este avance mejora significativamente la capacidad de análisis en estudios donde el perfil proteico es clave.

Por su parte, la directora de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Sara Gómez, destaca que esta incorporación refuerza el papel del centro como referente en innovación. «Nos permite ofrecer soluciones más avanzadas al tejido empresarial y dar apoyo a proyectos de investigación y desarrollo con un alto valor añadido», señala.

Con esta nueva tecnología, Eurecat consolida sus capacidades en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud, integrándolas con otras áreas como las tecnologías digitales, los materiales avanzados o las soluciones ambientales para dar respuesta a retos complejos de la sociedad y de la industria.