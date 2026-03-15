Una furgoneta embiste por detrás un turismo en la T-11 en Reus

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado afectada este sábado por la noche en un accidente de tráfico en la carretera T-11, en el término de Reus. El aviso se ha recibido a las 22.32 horas.

El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 8, cuando una furgoneta ha chocado por detrás contra un turismo. A consecuencia del impacto, una persona ha sufrido un latigazo cervical.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos dotaciones de los Bombers, que han trabajado en la atención del incidente y en tareas de seguridad en la vía. También han intervenido los servicios sanitarios para atender a la persona afectada.