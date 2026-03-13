Los 'Patis oberts dinamitzats' vuelven por Semana Santa en Reus

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La Concejalía de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Reus pone en marcha una nueva edición del proyecto Patis oberts dinamitzats para las vacaciones de Semana Santa. Se trata de un servicio gratuito que ofrece espacios de juego, convivencia y actividades educativas para niños y jóvenes, con la voluntad de facilitar una conciliación más equitativa y corresponsable para las familias, en toda su diversidad, durante estos días.

Las actividades están dinamizadas por profesionales en entornos comunitarios que fomentan el juego, la participación y el bienestar de los niños y jóvenes. Los días de apertura serán 28, 30 y 31 de marzo y 1, 2 y 4 de abril, en horario de 9.30 a 13.30 h. La actividad se divide en dos turnos para que las familias puedan escoger el que mejor se adapte a su día a día: un primer turno de 9.30 a 11.30 h y un segundo turno de 11.30 a 13.30 h.

Durante este periodo, los patios que permanecerán abiertos son los de las escuelas Prat de la Riba, Rubió i Ors y el CEE Font del Lleó, este último con un único turno de actividad adaptado a sus necesidades.

El servicio se dirige a niños y jóvenes de 3 a 16 años en el caso de las escuelas Prat de la Riba y Rubió i Ors, y de 3 a 21 años en el caso del CEE Font del Lleó. De esta manera, se garantiza que cada familia pueda encontrar un espacio adecuado a la edad y necesidades de las criaturas.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden formalizar a través de la web corresponsables.reus.cat, donde también se puede consultar toda la normativa e información detallada del servicio.