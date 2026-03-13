Derribarán dos inmuebles de la calle de Balmes para mejorar la conexión del Carrilet con el centro

Imagen de los edificios de los número 32 y 34 de la calle Balmes que serán derribados.Ayuntamiento Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus comprará y derribará dos inmuebles de la calle de Balmes que permitirán alargar la avenida del Carrilet. Se trata de un histórico proyecto municipal que permitirá mejorar la conectividad de la avenida del Carrilet con el tomb de ravals. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes, 13 de marzo los convenios de expropiación de mutuo acuerdo de los inmuebles situados en los número 32 y 34 de la calle de Balmes.

Una vez formalizada la adquisición, el Ayuntamiento redactará el proyecto de derribo de los edificios y de urbanización del espacio resultante, y que permitirá dar continuidad en la avenida. De acuerdo en el plan general de ordenación urbana, el espacio está calificado de sistema de espacios libres públicos, zona verde; hecho que permitirá generar un nuevo espacio urbano que mejore la permeabilidad del barrio y la calidad del espacio público.

La actuación permitirá completar un objetivo histórico del planeamiento urbanístico de la ciudad: mejorar la conectividad de la avenida del Ferrocarril con el centro de la ciudad. La prolongación de la avenida contribuirá a eliminar barreras urbanas y reforzar la relación entre el barrio del Carrilet y el centro.

Sandra Guaita, alcaldesa de Reus, afirma que «con esta operación urbanística, el Ayuntamiento resuelve un proyecto histórico y da un paso adelante para completar la configuración de un eje urbano estratégico que conecte los barrios del sur con el centro de la ciudad y con los principales equipamientos del Carrilet».

La nueva configuración del espacio público contribuirá también a reforzar la presencia de zonas verdes y avanzar hacia una ciudad más sostenible, con espacios más accesibles, seguros y pensados para las personas.

La redacción del proyecto de reurbanización del espacio tendrá en cuenta la planificación del proyecto de ampliación del aparcamiento subterráneo municipal del Carrilet.