La Fira de Reus registra el mejor mes de febrero de su historia

La Fira Centro Comercial de Reus ha cerrado en febrero de 2026 con los mejores datos de afluencia desde su inauguración el año 2015. El centro ha registrado un incremento del 5% de visitantes con respecto al mismo mes del año pasado, que ya había sido uno de los mejores de su historial, consolidando así la tendencia de crecimiento del equipamiento.

Entre los factores que explican estos buenos resultados destaca la incorporación de nuevos operadores que aportan una oferta diferenciada. Es el caso de la marca Half Price, que ha abierto en La Fira su primera tienda en Cataluña con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados.

Además, desde el centro comercial señalan que la consolidación de su mix comercial y la ampliación de la oferta de tiendas, restauración y ocio también han contribuido a este registro histórico. Las campañas comerciales de temporada, como las rebajas de invierno, y las diferentes actividades de dinamización han ayudado a incrementar el flujo de visitantes durante todo el mes.

Desde La Fira han querido agradecer la confianza de los clientes y visitantes, así como el trabajo de los comercios, operadores y equipos de servicio, seguridad, mantenimiento y atención al cliente que forman parte del día a día del centro comercial.