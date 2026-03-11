15 años desde el Día D en el Hospital Sant Joan

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El día en que finalmente el Hospital Sant Joan de Reus se trasladó a su lugar actual es una de aquellas fechas donde todo el mundo implicado recuerda donde estaba. El 19 de diciembre del 2010 se hizo el traslado definitivo de los pacientes ingresados con un operativo que resultó ser todo un reto, aunque en un inicio estaba previsto durante el Puente de la Purísima de aquel año. Quien lo recuerda muy bien es uno de los suyos artífice, el director de gestión y servicios de soporte del Hospital, Xavier Bru, que destaca como el paso en el nuevo hospital fue un gran avance: «El nuevo edificio lo que ha permitido es que el hospital diera la cobertura que necesitaban los ciudadanos de nuestra área de influencia, que es el Baix Camp y el Priorat y sobre todo en la vertiente oncológica en la provincia de Tarragona».

En este sentido, afirma que el Antiguo Hospital estaba ya «obsoleto» y que sería «imposible» llevar a cabo la actividad que hoy día se está llevando a cabo: «Ahora mismo estamos haciendo más del doble de lo que hacíamos entonces. Si siguiéramos hoy día en el antiguo hospital la población estaría peor atendida o tendría que ir más lejos». «Los quirófanos que teníamos en el Antiguo Hospital estarían prohibidos por normativa», ejemplariza. Además, también se ganó en organización: Aunque antes el espacio era más pequeño, era un hospital hecho por cinco edificios y era como un laberinto. El actual hospital, aunque sea un edificio muy grande, está bien organizado y con espacios dignos para los profesionales».

No obstante, trasladar la actividad de un hospital a otro era una misión gigantesca que contó con un dilatado proceso de preparación y adaptación. «El día clave fue el 19 de diciembre, en el que las ambulancias fueron trasladando a más de un centenar de pacientes. Pero el proceso de traslado empezó unos dos años antes y se alargó hasta un año después. Para nosotros fueron tres años», asevera Bru. Entre las complejidades destaca el seguimiento de las obras, ya que «nosotros no somos del mundo de la construcción», a la vez que se tomaban decisiones de materiales. «Nuestra inocencia nos hizo pensar que a partir del traslado todo eso se acabaría, pero subestimamos la segunda parte. Poner en marcha el nuevo hospital, más todos los imprevistos que aparecieron, fue una bofetada de realidad», expresa. Por ejemplo, no se previó la cantidad de mantas necesarias para paliar el frío que hacía en un edificio que nada más empezaba a funcionar en pleno mes de diciembre.

El día del traslado definitivo fue el 19 de diciembre del año 2010

El día D

El Hospital Sant Joan está por encima del 90% de espacios ocupados actualmente

«Yo estaba en el hospital viejo el día de traslado y fue el día más tranquilo para mí», recuerda el director. «Todo se había planificado bien, no hubo ningún incidente y acabamos incluso más rápido de lo que habíamos previsto. Y la demostración de eso es que al día siguiente no ocupamos grandes titulares a los medios de comunicación», comenta. Además, de aquel día agradece el esfuerzo de los trabajadores que participaron: «El protagonismo lo tuvieron los profesionales asistenciales, porque era básico garantizar la seguridad de los pacientes que se tenían que trasladar. Nos dieron un ejemplo de compromiso». Concretamente, rememora una imagen que se le quedó gravada en la retina: «La última paciente que se marchó del hospital acompañada por un médico era una paciente terminal, no muy mayor, y que al cabo de poco tiempo ya no estaba. Y el médico la acompañó en todo momento, muy atentamente, subiendo a la ambulancia con ella y abanicándola con un abanico».

¿Demasiado grande?

Ahora bien, el hospital que hay hoy día podría haber sido diferente de lo que finalmente fue; concretamente, más humilde. «Había voces que ponían en duda si el hospital tenía que ser tan grande. Desde dónde venían no lo sé, pero es una realidad que en su momento hubo defensores y detractores y los profesionales lo sufrimos», explica Xavier Bru, que aprovecha para apuntar que «en estos comentarios a favor o en contra no se nos tuvo en cuenta a los profesionales del hospital».

Así y todo, aunque admite que en su momento se podía pensar que «era un hospital demasiado grande, ya que cuando se abrió había espacios cerrados», si se hubiera optado por una mirada más corta «probablemente ahora me estaría peleando con el gerente o con quién esté para que presionen en el Departamento al construir una nueva planta o lo que sea». Precisamente, la ocupación del edificio se mueve por encima del 90% hoy día, mientras que hace 15 años era de un 65% aproximadamente.