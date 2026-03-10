Reus inicia las obras de un nuevo aparcamiento disuasivo gratuito en la calle de Murcia

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha empezado esta semana los trabajos por habilitar un nuevo aparcamiento disuasivo gratuito en la calle de la Comunidad de Murcia, junto a la avenida de Sant Bernat Calbó. Las actuaciones, que llevan a cabo las Brigadas Municipales, permitirán adecuar unos terrenos que ya se utilizan de manera habitual para estacionar vehículos y que, una vez acondicionados, dispondrán de una capacidad aproximada de 75 plazas.

Este tipo de aparcamientos tienen como objetivo facilitar el estacionamiento tanto al vecindario del entorno como a las personas que visitan la ciudad, ofreciendo alternativas fuera de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La iniciativa se enmarca dentro de las políticas municipales de movilidad sostenible, que también incluyen medidas como la pacificación del tráfico, la creación de carriles bici, el despliegue de la bicicleta compartida, el bus a demanda o los proyectos vinculados a las nuevas estaciones de tren y a la llegada del futuro tranvía.

Las obras consistirán principalmente en el arreglo del espacio de estacionamiento, con la reparación de hoyos y la aportación de material para nivelar y compactar la superficie. También se mejorarán los accesos con la creación de dos pasos de peatones a la calle Rioja y un vado para la entrada y salida de vehículos por la calle de la Comunidad de Murcia.

Paralelamente, el Ayuntamiento tiene en proceso de licitación otro aparcamiento disuasivo al polígono Dyna, en un solar delimitado por las calles de Vilanova i la Geltrú, Terrassa y Sitges. Este espacio, que cuenta con un presupuesto de 56.284,21 euros, permitirá habilitar unas 220 plazas y dar respuesta tanto a la demanda de estacionamiento de las empresas del polígono como las personas que se desplazan hasta la ciudad.

El consistorio prevé seguir ampliando esta red de aparcamientos durante el 2026 con dos nuevos espacios más, que permitirán sumar unas 450 plazas adicionales. Uno de ellos se ubicará en el barrio Jardines de Reus, en un solar que actualmente está pendiente de formalizar la cesión de uso y que, una vez acondicionado, tendrá capacidad para 154 vehículos.

El otro se construirá en Mas Iglesias, delante de la futura estación de tren de Bellissens, en un terreno de propiedad municipal que actualmente se utiliza parcialmente para el almacenaje de material de las obras de la estación y que, una vez finalicen, se convertirá en un aparcamiento con unas 300 plazas.

Con estas actuaciones, la ciudad seguirá ampliando su red de aparcamientos disuasivos, que actualmente ya cuenta con varios espacios operativos como los del carrer del Treball, el carrer del Ball de Diables, el entorno de Països Catalans con el carrer del Romaní, el Pi del Burgar o Misericòrdia. El objetivo municipal es seguir incrementando las plazas de estacionamiento alternativas y habilitar, como mínimo, un nuevo aparcamiento disuasivo cada año en la ciudad.