El Centro Social El Roser recibe más de 200 kilos de alimentos procedentes de TurisMarket

El Centro Social El Roser ha recibido esta semana una donación de más de 200 kilos de alimentos procedentes de los expositores que han participado en la tercera edición de TurisMarket, el salón profesional dedicado al sector de la hostelería y el turismo de la provincia de Tarragona. El acontecimiento, organizado por la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT), se ha celebrado en firaReus Events y ha registrado una cifra récord de 6.900 profesionales visitantes.

La donación se ha hecho una vez finalizado el certamen y se enmarca en el acuerdo de colaboración entre firaReus Events y el Centro Social El Roser para aprovechar los excedentes alimentarios que se generan durante las ferias. El objetivo de esta iniciativa es reducir el despilfarro de alimentos y, al mismo tiempo, dar apoyo a personas y familias en situación de vulnerabilidad en la ciudad.

Entre los productos aportados por los más de 120 expositores del sector alimentario hay una amplia variedad de alimentos frescos y elaborados, como carne, pescado, pan, helados, pasteles o platos cocinados. Todos estos productos se han destinado al comedor social y a la despensa del centro, contribuyendo a reforzar los recursos disponibles y a ofrecer una alimentación variada y de calidad a los usuarios.

El Centro Social El Roser, gestionado por el Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Reus, trabaja para garantizar apoyo social y alimentario a la ciudadanía. Con esta nueva donación vinculada a TurisMarket, el centro consolida la colaboración con el tejido empresarial y ferial de la ciudad para reforzar la red solidaria y garantizar el derecho a la alimentación.

El Centro Social El Roser

Con respecto al soporte alimentario a las personas o familias de la ciudad que lo necesitan, el Centro Social El Roser ofrece los servicios siguientes:

Comedor social: es el único comedor social existente en la ciudad. Elabora más de doscientas comidas diarias y tiene capacidad para almacenar alimentos y conservar comidas, que se dan de manera presencial, para llevarse o a domicilio.

Despensa social: con este sistema, la persona escoge de unas estanterías y una nevera llenas de alimentos frescos y envasados lo que necesita, de acuerdo con un sistema de puntos establecido por Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reus.

Cafetería: es un espacio compartido entre las personas que utilizan este equipamiento social y el resto de la ciudadanía, de manera especial el alumnado y el profesorado del Instituto Gabriel Ferrater y Soler, situado al lado del centro, y el vecindario de la zona. El horario es del lunes al viernes, de 7.45 h a 11.45 h, ya que a partir de esta hora el espacio se convierte en el comedor social.

Programa de gestión alimentaria responsable de Reus: tanto el comedor social como la despensa social reciben alimentos frescos y guisados del Programa de gestión alimentaria responsable de Reus, que se gestiona desde el Centro Social El Roser.