La Caminata por la Igualdad en Reus tendrá lugar este domingo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Caminata Popular Reus Invierno – Caminata por la Igualdad, que se tenía que celebrar el pasado 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres, tendrá lugar finalmente este domingo 15 de marzo después de haberse aplazado por la previsión de lluvia. La actividad empezará a las 10.00 horas con salida desde la Bassa Nova y ofrecerá dos recorridos, uno de 6 kilómetros y otro de 10.

Una vez más, la convocatoria ha vuelto a demostrar el alto nivel de participación ciudadana y las camisetas conmemorativas previstas para las 1.000 primeras personas inscritas se agotaron rápidamente. Las personas participantes que todavía no hayan recogido su camiseta podrán pasar a buscarla por el Pabellón Olímpico Municipal hasta este jueves, 12 de marzo.

El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, ha agradecido nuevamente el entusiasmo de la ciudad ante la ocasión de mostrar su apoyo a la igualdad. «Hará mucha patxoca ver la imagen de la caminata con las 1.000 personas que llevarán la camiseta del 8M», ha añadido.

La Caminata Popular Reus Invierno – Caminata por la Igualdad abre el calendario de caminatas populares de la ciudad para el 2026 y está organizada con la colaboración de las asociaciones Heroínas Anónimas y la Asociación de Mujeres Blanca Almendro. La siguiente cita del ciclo será el 19 de abril con la Caminata Popular Reus Primavera – Camina por la Salud, dedicada a las enfermedades minoritarias y que contará con la colaboración de la Asociación Antian, AFANOC, y ENACH.