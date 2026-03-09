Queman seis contenedores en menos de una hora en Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han hecho tres salidas relacionadas con incendios de contenedores en Reus durante la madrugada de este lunes. El primer aviso lo han recibido a las 02.18 horas y se han desplazado con una dotación a la calle de la Mare de Déu de Puigcerver. Aquí han quemado completamente tres contenedores y uno parcialmente. Además, tres vehículos estacionados cerca han quedado afectados parcialmente por la radiación de las llamas.

Minutos después, a las 02.24 horas, han recibido otro aviso por un incendio de un contenedor de cartón en la avenida Pere el Cerimoniós. Cuando han llegado, una persona ya había apagado las llamas con un extintor y los bomberos han procedido a hacer las comprobaciones pertinentes.

A las 03.17 horas ha entrado un tercer aviso por un nuevo contenedor incendiar en la plaza de la Patacada. El fuego ha afectado a un solo contenedor de papel. En la extinción ha trabajado una sola dotación.