Auxili, primer artista confirmado de las Barracas de Reus 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Las Barracas de Reus han anunciado el primer nombre del cartel de la edición de 2026. El grupo valenciano Auxili actuará el próximo 19 de junio, en un concierto que marcará el inicio de las confirmaciones del popular espacio musical de la Fiesta Mayor. Las entradas para la actuación se pondrán en venta el 12 de marzo.

Desde el Valle de Albaida hasta los escenarios mayores del país, Auxili se han consolidado como una de las bandas imprescindibles del reggae mestizo en catalán. Con su último trabajo, Aborigen, el grupo profundiza en su universo sonoro entre reggae, dub, ska y ritmos mediterráneos, combinando groove, conciencia y unas melodías tan hipnóticas como contagiosas.

La banda destaca también por los suyos directos potentes y una energía colectiva que convierte cada concierto en una auténtica celebración, un ingrediente que promete hacer vibrar al público de las Barracas en una de las primeras grandes citas musicales anunciadas para el verano reusense de 2026.