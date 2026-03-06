Aigües de Reus invertirá este año 2,3 MEUR en la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Aigües de Reus lleva a cabo obras, ahora mismo, en la vía pública de diferentes barrios de la ciudad. Son los primeros trabajos que se hacen en la red este 2026, un año a lo largo del cual la inversión de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento por toda la ciudad será de unos 2.300.000 euros. Los trabajos están financiados en su totalidad por la empresa municipal de aguas.

Las calles donde llevan a cabo obras son las siguientes: en la calle de Gandesa, donde ya se ha iniciado la reparación de la red de abastecimiento; y en la calle de la Sardana y en el pasaje Vilella, donde se procede a la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento. Por otra parte, está previsto que empiecen en breve la reforma de conexión de la arqueta del sector E09 (barrio Montserrat) y la renovación de la red de abastecimiento en el área que comprenden las calles del Escultor Modest Gener, de Vila-seca, de Carrasco i Formiguera, del Canonge Bové y la plaza del Abat Oliba.

Paralelamente, en estos momentos, el Ayuntamiento de Reus también ha iniciado la tramitación de otras obras en barrios de la ciudad que se completarán a lo largo del año. Así pues, ya se tramita la renovación de la red de abastecimiento en los siguientes lugares pasaje Quer, glorieta Balears, y calles de Mas Abelló, Espronceda, Papallona, Escultor Sunyol, Miami, Gredos y Guadarrama. Por otra parte, al margen de estas obras ya programadas, hay una partida del presupuesto destinada a otras obras de reparación de la red que todavía no se han concretado.

El concejal responsable del servicio, Daniel Rubio, ha destacado que «las inversiones que se llevan a cabo no se limitan a combatir las urgencias y las averías, sino que también trata de garantizar el mantenimiento a largo plazo del servicio municipal de agua, su eficiencia y la sostenibilidad en el tiempo de acuerdo con una legislación y una exigencia social cada vez más grande».

A medida que las obras se llevan a cabo, Aigües de Reus comunica su inicio a los afectados y a las asociaciones vecinales respectivas. Como es habitual en todas las obras que impulsa en la ciudad, Aigües de Reus pone a disposición de los vecinos un teléfono (977 345 843) para cualquier consulta durante las obras y agradece anticipadamente la colaboración vecinal, deseando que las molestias e interferencias sean mínimas durante la ejecución de los trabajos.

Aparte de las inversiones en laso redes de abastecimiento y saneamiento, Aigües de Reus también tiene previstas para este 2026 abres que tienen que ver con la recuperación de recursos hídricos de km 0, la mejora de la calidad del agua, especialmente con respecto a los contaminantes emergentes, o la utilización de agua no potable para el riego de parque y jardines, entre otros.