Reus acoge el I Congreso Nacional de Sexualidad y Discapacidad Intelectual

La gerente de la Región Sanitaria del Campo de Tarragona y directora de los Servicios Territoriales de Salud en Tarragona, Marta Milà López, en el Congreso.ACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Escuchar y acompañar en la sexualidad, romper tabúes, respetar la intimidad, dar herramientas en materia de salud sexual, empoderar a las mujeres en la maternidad o hablar sobre los límites para evitar abusos sexuales. Estas son algunas de las temáticas y de los retos que se abordarán en el I Congreso Nacional de Sexualidad y Discapacidad Intelectual, que se celebra este jueves en Reus.

Hasta el viernes, más de 200 participantes asistirán a conferencias y a talleres con una «mirada muy poliédrica» sobre la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. «Más allá de los derechos, también son importantes la erótica, los aspectos emocionales, de autoestima, de identidad,» ha afirmado la directora asistencial del centro Villablanca, Àngels Ortega.