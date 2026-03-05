Mapa de vuelos desde Reus: todos los destinos para viajar por Europa este 2026

Imagen de varios pasajeros con sus maletas en el Aeropuerto de Reus.Gerard Marti Roig

El Aeropuerto de Reus ya ha puesto en marcha la temporada 2026 con una red de vuelos que supera la veintena de destinos internacionales. En total, serán 21 rutas activas que conectarán la Costa Daurada con varios países europeos, además de un único destino nacional durante los meses de verano.

El Reino Unido volverá a concentrar la mayor parte de la operativa del aeropuerto, con enlaces como Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Londres-Luton, Londres-Southend, Bristol, Manchester, Birmingham, Liverpool, Edimburgo o Glasgow, entre otras. Irlanda también contará con conexiones directas con Dublín, Shannon y Cork.

Mapa con los enlaces del Aeropuerto de Reus para la temporada 2026.Diari Més

En el resto de Europa, Alemania mantendrá la ruta con Düsseldorf-Weeze, mientras que Bélgica seguirá conectada con Bruselas-Charleroi mediante vuelos de Ryanair. Los Países Bajos estarán representados por la conexión con Eindhoven y Francia por el enlace con París.

El único destino nacional regular será Palma de Mallorca, operado por Air Nostrum entre junio y septiembre con dos frecuencias semanales. Además, la aerolínea permite enlazar con Ibiza y Menorca mediante escala, ampliando así las opciones para viajar a las Baleares desde Reus.