Pallarés (Junts) exige buses directos de Reus a Barcelona durante las obras de los túneles del Garraf

Junts per Reus denuncia que el plan anunciado por el Gobierno, Renfe y Adif con motivo de las obras en los túneles del Garraf «vuelve a situar a los usuarios del Camp de Tarragona, y especialmente los de Reus, como los grandes perjudicados de un servicio ferroviario que acumula años de deficiencias, retrasos y falta de inversiones».

El plan alternativo que se ha anunciado que se aplicará durante las obras, que está previsto que empiecen el próximo 16 de marzo y que se alargarán un mínimo de tres meses, comportará un único tren directo por la mañana de Reus a Barcelona pero que será desviado por Vilafranca del Penedès, cosa que incrementará el trayecto un mínimo de 40 minutos extra. Con respecto al resto de trenes Renfe prevé un itinerario alternativo que obligará a los viajeros a hacer el trayecto de Reus a Sant Vicenç de Calders en tren, desde allí continuar en autobús hasta el Prat de Llobregat y, finalmente, coger el metro o un Rodalies hasta Barcelona.

La jefa de la oposición al Ayuntamiento de Reus y portavoz de Junts per Reus, Teresa Pallarès, ha sido contundente: «es un recorrido largo, incómodo e impropio de un servicio público esencial en el siglo XXI. Es inaceptable que, después de años de mal servicio, retrasos constantes e incidencias reiteradas, ahora se vuelva a cargar el peso de la mala planificación sobre los usuarios. Los ciudadanos de Reus y del Camp de Tarragona no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda en materia ferroviaria».

Ante esta situación, Junts per Reus exige que antes del inicio de las obras se garantice la gratuidad del servicio ferroviario mientras duren las afectaciones. También pide que se aumenten las frecuencias de los trenes Adelante desde la estación del Camp de Tarragona y que se pongan en marcha buses directos desde la estación de Reus hasta Barcelona.

Pallarès ha añadido que «no podemos aceptar que la única alternativa sea un periplo interminable con tres transbordos. Exigimos soluciones reales, eficientes y pensadas para las personas. Si hay afectaciones inevitables, tiene que haber compensaciones y refuerzos inmediatos».