Reus bate récord en ayudas al alquiler con 5 millones de euros en 2025

El Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Reus alcanza en el 2025 una cifra récord en la tramitación de ayudas al alquiler, con un total de 4.989.920,88 euros gestionados. A lo largo del año se han tramitado 3.366 solicitudes, de las cuales 2.253 se han resuelto favorablemente.

El servicio municipal se consolida así como un punto de referencia para la ciudadanía en materia de vivienda, tanto por el acompañamiento en la gestión de ayudas como por la atención directa a las necesidades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda habitual. El equipo trabaja para agilizar los trámites y mejorar la respuesta ante el aumento de demandas.

El importe de las ayudas tramitadas supone un nuevo récord del servicio municipal, y supera los 4 millones gestionados del año anterior. En parte, el incremento se debe al hecho que la ayuda del Bono Alquiler Jóvenes incluye dos anualidades, 2025 y 2026.

Balance convocatoria 2025

Las convocatorias de ayudas con el balance de 2025 son las siguientes:

Subvenciones para el pago del alquiler en régimen de concurrencia competitiva para personas mayores: Son subvenciones destinadas a personas físicas de 65 años o más y titulares de un contrato de alquiler de una vivienda que constituya su domicilio habitual en Cataluña. El importe máximo de la subvención es de 200 euros mensuales y el importe mínimo es de 20 euros mensuales.

Número de expedientes tramitados: 363

Número de expedientes con resolución favorable: 306

Importe total de las ayudas concedidas: 551.070,16 euros

Subvenciones para el pago del alquiler en régimen de concurrencia competitiva para personas mayores de 36 años (MITMA): Son subvenciones destinadas a personas físicas de 36 años o más titulares de un contrato de alquiler o cesión de uso de una vivienda o de una habitación que constituya su domicilio en Cataluña. El importe máximo de la subvención es de 200 euros mensuales y el importe mínimo es de 20 euros mensuales.

Número de expedientes tramitados: 1.756

Número de expedientes con resolución favorable: 1.359

Importe total de las ayudas concedidas: 2.468.496,88 euros

Subvenciones para el pago del alquiler en régimen de concurrencia competitiva para personas jóvenes (Generalitat de Catalunya): Son subvenciones destinadas a personas físicas de hasta 35 años titulares de un contrato de alquiler o cesión de uso de una vivienda o de una habitación que constituya su domicilio en Cataluña. El importe máximo de la subvención es de 250 euros mensuales y el importe mínimo es de 20 euros mensuales.

Número de expedientes tramitados: 518

Número de expedientes con resolución favorable: 396

Importe total de las ayudas concedidas: 835.992,40 euros

Subvenciones para el pago del alquiler en régimen de concurrencia competitiva para personas jóvenes (Bono Alquiler Joven): Son subvenciones destinadas a personas físicas de hasta 35 años titulares de un contrato de alquiler o cesión de uso de una vivienda o de una habitación que constituya su domicilio en Cataluña. El importe máximo de la subvención es de 250 euros mensuales y se otorga para dos anualidades.

Número de expedientes tramitados: 729

Número de expedientes con resolución favorable: 192

Importe total de las ayudas concedidas: 1.134.362,44 euros (para las dos anualidades, 2025 y 2026).

Prestaciones económicas de especial urgencia en el ámbito de la vivienda: Son prestaciones destinadas a personas físicas residentes en Cataluña para afrontar situaciones de emergencia en el ámbito de la vivienda. Se trata de una convocatoria permanente abierta durante todo el año, no hay convocatoria anual. La finalidad de las prestaciones es posibilitar: La permanencia en la vivienda de la persona solicitando y de su unidad de convivencia; y El acceso a una nueva vivienda, por pérdida de la vivienda habitual. El balance de 2025 hasta 11 de febrero de 2026: