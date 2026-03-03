Empiezan las obras de la nueva Unidad de Investigación Clínica del IRB CatSud en Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Instituto de Investigación Biomédica Catalunya Sud (IRB CatSud) ha iniciado los trabajos de construcción de su nueva Unidad de Investigación Clínica (UIC), que se ubicará en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus. El proyecto supone un paso adelante para reforzar la investigación clínica en el territorio y ampliar el acceso de los pacientes a estudios y ensayos de nuevos fármacos.

La unidad ocupará una superficie de 550 metros cuadrados dentro del centro hospitalario y dispone de un presupuesto total de 4,3 millones de euros, financiados por el Instituto de Salud Carlos III —organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades— y por los fondos europeos Next Generation EU.

La nueva UIC permitirá desarrollar ensayos clínicos en todas sus fases, incluidas las más iniciales. Hasta ahora, los estudios de fase I en pacientes oncológicos —los más experimentales y que implican administrar un medicamento por primera vez— se concentraban principalmente en grandes hospitales del área de Barcelona. Con esta infraestructura, los pacientes del Campo de Tarragona, el Baix Penedès y las Tierras del Ebro podrán participar en estos estudios sin desplazarse fuera de su entorno habitual.

El director del IRB CatSud, Joan Vendrell, subraya que la unidad dará cobertura además de 800.000 habitantes y favorecerá un acceso más equitativo a terapias innovadoras. Por su parte, el gerente de Salud Sant Joan Reus-Baix Camp, Anton Benet, destaca que la nueva infraestructura facilitará la captación de estudios en varias especialidades, especialmente en oncología, y contribuirá a atraer y retener talento en un contexto de falta de profesionales especializados.

La UIC incorporará tecnología de alta precisión, como una resonancia magnética de 3 Teslas para estudios avanzados, así como espacios específicos para pruebas especializadas, monitorización y telemedicina. El proyecto cuenta con la implicación de las tres regiones sanitarias, administraciones locales y la Universidad Rovira i Virgili, que han participado en la definición del plan estratégico. Además, la Diputación de Tarragona aportará 500.000 euros para crear una Unidad de Análisis de Composición Corporal dentro de la UIC, que incluirá una habitación para estudios metabólicos única en el Estado.

Las obras se alargarán hasta finales de 2026, momento en que está previsto que la unidad entre en funcionamiento. Su puesta en marcha consolidará la Catalunya Sud como polo de referencia en investigación clínica y reforzará las oportunidades terapéuticas para la población del territorio.