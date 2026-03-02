La nueva edición de 'Les Botigues al Carrer' ya tienen fecha

Fotografía de archivo de un expositor de la 49.ª edición de 'Les Botigues al Carrer' en Reus.Gerard Martí

Los comercios de Reus volverán a salir a la calle con una nueva edición de Les Botigues al Carrer, que se celebrará del 4 al 7 de marzo. Las tiendas aprovecharán para poner punto final a las rebajas de invierno con una campaña comercial organizada por El Tomb de Reus con el apoyo de la Agència Reus Promoció.

Les Botigues al Carrer llegan a la 51.ª edición como una de las iniciativas comerciales más consolidadas en la ciudad, que se llevan a cabo en dos ocasiones durante el año: al final de las rebajas de invierno y de verano. En esta ocasión participarán unos 90 establecimientos del centro de la ciudad (asociados y no asociados).

Durante estos días, los establecimientos participantes llenarán las calles del espacio de El Tomb de la ciudad con sus paradas, mesas y perchas llenas de grandes oportunidades en moda, complementos, accesorias, productos de belleza, decoración, objetos para el hogar, entre otros.

La organización destaca que Les Botigues al Carrer se convierten cada edición en la gran fiesta del comercio y motivan a los visitantes y la misma ciudadanía a descubrir grandes oportunidades comerciales, disfrutando al mismo tiempo de una amplia oferta de ocio, gastronomía y cultura.