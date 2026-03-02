Homenaje a campesinos y caballos durante los Tres Tombs de Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Viajar en el tiempo. Boinas, barretinas, sombreros de copa; americanas, camisas, fajas. En un mundo dominado por sudaderas y zapatillas deportivas, Reus volvió a tiempos pretéritos, a épocas de los abuelos, y de los abuelos de los abuelos. La Fiesta de los Tres Tombs es mucho más que un desfile de caballos, yeguas y carruajes: es un recuerdo y un agradecimiento a la vida de los campesinos y de todos los animales. Es la valiosa lección que se llevaron la decena de niños y niñas que entendieron el origen de la jornada del brazo de Carles Pitarch, de Bravium Teatre. «Carles, ¿sabes para qué sirve conservar estas tradiciones? Porque nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos», le dejó claro su abuelo.

En el Parque de la Festa de Reus, équidos y jinetes se ponían a punto con un contundente desayuno. El frío ya no era el de antes y el sol se escolia, ofreciendo un rayo de calor. Era el momento ideal para cabalgar. Con la Somera—erróneamente bautizada como Mulassa en alguna ocasión— liderando la comitiva, a cuatro ruedas, sobre el lomo o en poney los participantes se dirigieron al Mercado Central. Las terrazas se habían reconvertido en modernas torres de vigía para avistar la presencia de animal y amo; no para atacarlos o prepararse para combatir la emboscada, sino al contrario, para vitorearlos y retratar su imponente visita.

En la plaza de Prim, el contingente fue recibido por los Gegants de Alforja, avellana Ribeta incluida, que agitaron los cuerpos llenos de gozo y calor. Y en la plaza de Catalunya, los más pequeños simulaban montar a caballos purasangre con unas versiones animadas y de juguete, sorprendentemente dotadas de vida, pero de tamaño todavía más diminuto, de forma que los poneys reales parecían Gulliver en su viaje inaugural.

La primera vuelta era para pedir a Sant Antoni Abat que cuidara el bienestar de los animales. Los arrabales serían completados y se entró en la segunda vuelta , para conseguir una buena cosecha. La tercera vuelta servía para pedir la salud de las familias.

Antes de cerrar el itinerario, la efigie de Sant Antoni Abat fue subida a una tarima en la plaza de la Puríssima Sang. El mosén recordó que, en muchas ocasiones, los seres humanos se comportan como verdaderos «animales terribles» y llamó a la convivencia y al respeto «a todo el mundo». «Somos hermanos entre nosotros y con toda la creación», proclamó. Acto seguido, bendijo los animales de compañía que se habían acercado al ágora. Púdels, Yorkshire terriers, pomeranas y más perros dominaban la visual, pero también se dejó ver un gato, con distancia de seguridad asegurada.

Enseguida, los pequeños amigos tuvieron que hacerse a un lado. Los pasos de los caballos resonaban sobre el asfalto. Catacloc, catacloc. No tardaron a presentarse delante del gran público. Hubo quien había estado reservando sitio desde antes de las 11, y las campanas ya habían marcado la 1 del mediodía. Ante la mirada de centenares de personas, équidos, grandes y pequeños, jinetes, acompañantes y carruajes fueron bendecidos.