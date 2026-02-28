La arqueología inspira a más de 300 jóvenes en la First Lego League de Reus

Dos chicas observan su robot durante la 15.ª edición de la First Lego League en ReusAriadna Escoda

La arqueología centra las propuestas tecnológicas presentadas en Reus durante la First Lego League, un acontecimiento que implica a unos 360 jóvenes de la demarcación de Tarragona.

Les pruebas se dividen en dos categorías de edad y ambas están relacionadas con la programación y la robotización. Todo, da pie a los participantes a trabajar en equipo para resolver retos a través de la investigación científica.

Después de 15 años organizando el acto, la URV saca pecho de promover vocaciones cientificotécnicas. "Es un motivo de orgullo que haya estas vocaciones tan tempranas en la ingeniería, sobre todo entre las mujeres. Vemos cómo va subiendo el porcentaje de mujeres tanto a la Escuela como en la First Lego League", ha afirmado Àngel Cid, director del ETSE.