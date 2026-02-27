Reus se prepara para vivir la 39.ª edición de los Tres Tombs este domingo

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Reus celebrará este domingo, 1 de marzo, la 39.ª edición de los Tres Tombs, una de las citas más arraigadas en el calendario festivo de la ciudad. La fiesta está organizada por la Asociación Amics del Cavall de las Comarcas de Tarragona con la colaboración del Ayuntamiento de Reus.

El recorrido mantendrá el itinerario habitual: saldrá del Parc de la Festa, continuará por la avenida de Països Catalans y la avenida del Doctor Vilaseca, pasará por la plaza de las Ocas y la calle de Sant Joan, y finalizará al Tomb de Ravals, donde se completarán los tradicionales Tres Tombs.

El concejal de Cultura, Daniel Recasens, ha expresado el deseo de que este año la celebración se pueda desarrollar en la fecha prevista, después de que el año pasado la lluvia obligara a aplazarla y celebrarla como previa de la Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia.

Mañana llena de actividades en el centro

Antes del inicio del séquito, a partir de las 9 de la mañana tendrá lugar la concentración de animales y carruajes en el Parc de la Festa, con un desayuno popular abierto a los participantes y asistentes.

Desde las 11 h, el centro de la ciudad acogerá varias actividades paralelas. En la plaza Prim actuarán Riudrums de Riudoms y la Colla Gegantera de Alforja; en el arrabal del Pallol, Bravium Teatre ofrecerá el Cuento de los Tres Tombs; y la Somera de Reus recorrerá las calles con sus bailes. En la plaza de Cataluña, los más pequeños podrán disfrutar de los tradicionales caballitos de juguete.

Este año, la escuela invitada para participar en el paseo con ruquets es la Escuela Doctor Alberich i Casas. Además, Bravium Teatre colaborará repartiendo naranjas y cocas bendecidas, gentileza del Forn Sistaré.

Carruajes destacados y bendición final

El presidente de la entidad organizadora, Joaquim Olivé, ha puesto de relieve la participación de algunos carruajes singulares, conducidos por diferentes entidades, entre ellas el Club Esportiu Alba.

La jornada culminará a las 13 h con la tradicional bendición de los animales en la plaza de la Puríssima Sang.

Fiesta inclusiva y comprometida con el bienestar animal

Desde la organización y el Ayuntamiento se ha remarcado la voluntad de que la celebración sea inclusiva y respetuosa con los animales. En este sentido, Recasens ha subrayado que se garantiza su bienestar mediante la aplicación de las medidas sanitarias establecidas.

Los Tres Tombs siguen el reglamento y protocolo de la Federación Catalana de los Tres Tombs, que fija controles como la revisión de las cartillas de origen de los animales, inspecciones veterinarias al inicio y al final del acto, supervisión de los vehículos de transporte y el cumplimiento de la normativa municipal acordada. Todo para asegurar que la tradición se mantiene con las máximas garantías de seguridad y respeto.