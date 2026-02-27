Diari Més

El Consejo del Consorcio del Teatro Fortuny de Reus acuerda la reapertura

Las inspecciones eléctricas y antiincendios favorables permiten recuperar la programación después del cierre del 10 de febrero

El Consorcio del Teatro Fortuny de Reus aprueba la reapertura

El Consejo del Teatro Fortuny ha acordado este viernes la reapertura del equipamiento y la reanudación inmediata de la actividad cultural, una vez superadas satisfactoriamente las inspecciones en materia eléctrica y de seguridad contra incendios que habían motivado su cierre el pasado martes 10 de febrero.

Con los informes técnicos favorables ya sobre la mesa, el teatro podrá reanudar la programación prevista y recuperar progresivamente la normalidad de la temporada.

Con respecto a las funciones afectadas durante estos días de febrero, todas han sido reprogramadas o se reprogramarán dentro del calendario actual. De momento, ya tienen nueva fecha los espectáculos Ai! La Misèria ens farà feliços, que se representará el 22 de marzo; Brighton 64, previsto para el 8 de mayo; y Nacho Vegas, que actuará el 1 de octubre.

Durante el mes de marzo, la programación del Teatro Fortuny será la siguiente:

  • Viernes 6: La tempestat
  • Sábado 14: Gala de dansa Roseta Mauri
  • Martes 17: Norma
  • Viernes 20: Improshow
  • Sábado 21: Jo sóc Hamlet
  • Domingo 22: Ai! La Misèria ens farà feliços
  • Viernes 27: Glorious!
  • Sábado 28: El pony menut

El Consejo del Consorcio seguirá trabajando con rigor y responsabilidad para mejorar el equipamiento teatral.

