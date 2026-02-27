El Consejo del Consorcio del Teatro Fortuny de Reus acuerda la reapertura

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Consejo del Teatro Fortuny ha acordado este viernes la reapertura del equipamiento y la reanudación inmediata de la actividad cultural, una vez superadas satisfactoriamente las inspecciones en materia eléctrica y de seguridad contra incendios que habían motivado su cierre el pasado martes 10 de febrero.

Con los informes técnicos favorables ya sobre la mesa, el teatro podrá reanudar la programación prevista y recuperar progresivamente la normalidad de la temporada.

Con respecto a las funciones afectadas durante estos días de febrero, todas han sido reprogramadas o se reprogramarán dentro del calendario actual. De momento, ya tienen nueva fecha los espectáculos Ai! La Misèria ens farà feliços, que se representará el 22 de marzo; Brighton 64, previsto para el 8 de mayo; y Nacho Vegas, que actuará el 1 de octubre.

Durante el mes de marzo, la programación del Teatro Fortuny será la siguiente:

Viernes 6: La tempestat

Sábado 14: Gala de dansa Roseta Mauri

Martes 17: Norma

Viernes 20: Improshow

Sábado 21: Jo sóc Hamlet

Domingo 22: Ai! La Misèria ens farà feliços

Viernes 27: Glorious!

Sábado 28: El pony menut

El Consejo del Consorcio seguirá trabajando con rigor y responsabilidad para mejorar el equipamiento teatral.