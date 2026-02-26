El Museo de Reus incorpora 19.700 piezas y registra cerca de 19.000 visitantes durante el 2025

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Museo de Reus ha presentado el balance del 2025, un año marcado por las obras de reforma en la sede de la plaza de la Libertad pero que se ha cerrado con cifras destacadas tanto en visitantes como en crecimiento de la colección. En total, los diferentes equipamientos del museo han recibido a 18.856 visitantes, manteniendo el 87,5% de la afluencia con respecto al año anterior a pesar del cierre temporal del espacio que habitualmente concentra más público.

El nuevo museo de la plaza de la Libertad, inaugurado el 30 de enero de 2026, ha superado ya las 3.000 visitas en su primer mes de funcionamiento, un indicador positivo de cara a los próximos ejercicios. Durante el 2025, la apuesta por las exposiciones temporales ha seguido siendo uno de los principales motores de atracción, con 10 muestras programadas entre el Arrabal de Santa Anna y el Centro de la Imagen Mas Iglesias.

Entre estas, ha destacado especialmente Fortuny, la observación de la naturaleza, incluida dentro de la conmemoración del Año Fortuny, que reunió en la ciudad cerca de 80 obras, algunas provenientes de colecciones privadas y nunca expuestas anteriormente en Reus. La muestra tuvo una notable acogida de público y crítica, así como una amplia resonancia mediática.

El Centro de la Imagen Mas Iglesias ha consolidado su papel como referente fotográfico, combinando producción propia con exposiciones de autores nacionales e internacionales y dando espacio también al talento local. Paralelamente, el museo ha impulsado 28 actividades de mediación cultural, entre conferencias, talleres y proyecciones, además de una sesentena de visitas guiadas, incluidas las del Refugio antiaéreo del Porrazo. En el ámbito educativo, cerca de 70 grupos escolares han participado en el programa pedagógico, con más de 1.500 alumnos.

Con respecto a la colección, el crecimiento ha sido muy significativo. El fondo de fotografía e imagen en movimiento ha incorporado más de 19.000 fotografías y 200 películas, mientras que el resto de colecciones han sumado más de un centenar de piezas, a muchas de ellas procedentes de donaciones particulares. Destacan nuevas obras de arte, piezas de indumentaria de los siglos XIX y XX y un piano fabricado en Reus en el siglo XIX. Además, varias obras han sido cedidas temporalmente para exposiciones de ámbito nacional, reforzando la proyección del museo más allá de la ciudad.