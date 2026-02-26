El COATT y el Ayuntamiento de Reus reclaman el grado de Arquitectura Técnica en Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Representantes del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Tarragona (COATT), encabezados por su presidente, Francesc Xavier Llorens, se han reunido con la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, para abordar los principales retos de presente y futuro de la profesión de arquitecto técnico en el Camp de Tarragona.

La reunión ha servido para tratar tres grandes cuestiones muy importantes para el sector y se ha centrado especialmente en la necesidad urgente de reforzar la formación en una profesión que actualmente se encuentra en una situación de plena pero con una falta creciente de profesionales cualificados.

Por eso, el presidente del COATT ha explicado a la alcaldesa reusense la histórica reivindicación que tiene el Colegio para la implantación del grado universitario de Arquitectura Técnica en la demarcación de Tarragona. Actualmente, esta es la única provincia de Cataluña donde no se pueden cursar estos estudios universitarios, hecho que comporta una pérdida directa de talento local y dificulta la cobertura de las necesidades reales del sector de la construcción y la rehabilitación.

La falta de esta oferta formativa obliga a los estudiantes interesados a desplazarse fuera del territorio, con el consiguiente coste económico y de oportunidad, y a menudo comporta que estos profesionales no retornen posteriormente a ejercer en su demarcación de origen, quedándose en Barcelona u otras ciudades. Esta situación impacta de manera directa en el tejido productivo, con proyectos que se retrasan o que, incluso, no llegan a ejecutarse por falta de técnicos cualificados.

Desde el COATT se defiende que la Universidad Rovira i Virgili, con quien ya se han mantenido reuniones, dispone de los recursos y el arraigo territorial necesarios para poder acoger este grado.

En este sentido, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha entendido la demanda del COATT y ha expresado su apoyo institucional a la creación del futuro grado de Arquitectura Técnica en el territorio, entendiéndolo como una herramienta clave para garantizar el equilibrio territorial, la retención de talento y el desarrollo sostenible del sector.

El segundo de los ejes tratados ha estado el programa 'Escuelas y profesión', una iniciativa impulsada por el COATT con el objetivo de dar a conocer la figura del arquitecto técnico entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en un momento clave de su proceso de orientación académica.

A través de talleres prácticos gratuitos impartidos en los centros educativos, los estudiantes pueden entrar en contacto con aspectos esenciales de la arquitectura técnica como la eficiencia energética o la accesibilidad, mediante el uso de materiales profesionales y equipos de medida que les permiten analizar parámetros de confort climático, lumínico y acústico en su propio entorno educativo. Hasta el momento, el proyecto ya se ha implementado en una decena de institutos y ha llegado además de 500 alumnos, con la previsión de ampliar su alcance a unos 70 centros educativos más en los próximos meses.

En este ámbito, la alcaldesa de Reus también ha expresado su máximo apoyo al programa, destacando la importancia de conectar el mundo educativo con las necesidades reales del mercado laboral.

Finalmente, durante la reunión también se ha abordado la celebración del congreso Women Evolution Tarragona (WE Tarragona), una iniciativa que el COATT impulsó el año pasado con el objetivo de promover el talento femenino dentro del ámbito de la arquitectura técnica, un sector que todavía hoy continúa fuertemente masculinizado.

El Ayuntamiento de Reus ha mostrado su voluntad de dar apoyo a la continuidad de esta iniciativa y se ha llegado a un acuerdo para que la ciudad acoja la edición del congreso prevista para este 2026, para alcanzar un compromiso firme con la igualdad de oportunidades.