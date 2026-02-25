La tienda de moda italiana que llega al centro de Reus: tiene locales en Cambrils, Sitges e Ibiza

La firma de moda italiana Sardina di Mare abrirá próximamente un nuevo establecimiento en pleno centro de Reus. La tienda se ubicará entre la plaza de Prim y la calle Llovera, en el local que durante años ha ocupado Fotografía Niepce antes de su traslado al raval de Santa Anna.

Especializada en colecciones de verano y diseño italiano, Sardina di Mare ya cuenta con establecimientos en Cambrils, Sitges e Ibiza, además de presencia en comercios de Salou, Formentera y Países Bajos. En la pancarta que han colgado en el local anuncian que buscan trabajadores, que pueden enviar su currículum a info@sardinadimare.com.