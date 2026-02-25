Comercio
La tienda de moda italiana que llega al centro de Reus: tiene locales en Cambrils, Sitges e Ibiza
La tienda ocupará el local que acogía Fotografía Niepce, entre la plaza de Prim y el raval de Santa Anna
La firma de moda italiana Sardina di Mare abrirá próximamente un nuevo establecimiento en pleno centro de Reus. La tienda se ubicará entre la plaza de Prim y la calle Llovera, en el local que durante años ha ocupado Fotografía Niepce antes de su traslado al raval de Santa Anna.
Especializada en colecciones de verano y diseño italiano, Sardina di Mare ya cuenta con establecimientos en Cambrils, Sitges e Ibiza, además de presencia en comercios de Salou, Formentera y Países Bajos. En la pancarta que han colgado en el local anuncian que buscan trabajadores, que pueden enviar su currículum a info@sardinadimare.com.